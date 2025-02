François Bayrou, Premier ministre imperturbable: 'Matignon, ce n'est pas l'enfer'

Deux mois après sa nomination à la tête du gouvernement français, François Bayrou révèle son calme et sa sérénité face aux pressions et aux critiques. Le maire de Pau s'est confié au Point, expliquant ne pas ressentir de stress lié à son nouveau rôle et conservant ses habitudes de vie.

François Bayrou a pris ses fonctions de Premier ministre de la France il y a deux mois, nommé par Emmanuel Macron le 13 décembre dernier. Ce poste convoité depuis longtemps par l'homme de 73 ans est source de diverses polémiques et de menaces de censure, mais Bayrou semble imperturbable. Dans une interview accordée au Point le 12 février, le maire de Pau révèle ne pas ressentir le stress que l'on attribue habituellement à ce rôle. 'Je ne suis pas très sensible à la pression.

Tout le monde dit que Matignon, c'est l'enfer. Pour moi, pas du tout', a-t-il déclaré. S'il ne se laisse pas affecter par les pressions politiques, Bayrou conserve toujours son foyer et son ancrage à Bordères, à une vingtaine de kilomètres de Pau. Dans sa maison familiale, il prend du temps pour la réflexion, devant la cheminée, mais aussi pour profiter de ses proches. Car ses enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de son nouveau rôle. Selon l'hebdomadaire, seule une de ses filles s'est rendue à Matignon, tandis qu'une autre lui a fait savoir qu'elle n'y mettrait jamais un pied. Tout laisse penser que sa famille n'était pas particulièrement en faveur de son ascension au sein du gouvernement. François Bayrou s'est engagé à poursuivre sa vie comme avant malgré sa nomination : s'occuper de Pau, de son parti le MoDem et, avant tout, aider le pays. Le chef du gouvernement, connu pour être un lève-tôt, confirme que tout se passe bien pour l'instant: 'Du point de vue de l’urgence, on peut dire que je suis heureux. Je fais ce que je voulais faire dans un moment où il n’y a pas d’autres solutions', a-t-il notamment déclaré. Il continue également d'animer les bureaux exécutifs du MoDem une fois par semaine. Comme l'a confié une proche de François Bayrou, il ne s'arrêtera jamais. Quant à l'élection présidentielle de 2027, Bayrou, qui 'ne cherche pas la popularité, mais l’estime', reste vague: 'On en est à mille lieues ! Ils ne savent pas ce que c’est ! Les hommes politiques sont en rivalité, moi pas.' François Bayrou semble donc pour l'instant heureux dans son nouveau rôle, malgré les polémiques qui persistent





François Bayrou Premier Ministre Matignon Politique Française Modem Famille Polémiques

