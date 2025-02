François Bayrou nie toute connaissance des agressions sexuelles à Bétharram

Le Premier ministre a été interrogé mardi à l'Assemblée nationale sur les agressions sexuelles qui auraient été commises au sein du collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram entre les années 1970 et 2010. François Bayrou a affirmé qu'il ne connaissait rien de ces faits, avançant deux preuves de son ignorance. Il a toutefois annoncé qu'il porterait plainte en diffamation.

Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violences ou de violences a fortiori sexuelles. Jamais. Interrogé mardi par le député de La France insoumise Paul Vannier à l’Assemblée nationale, François Bayrou a assuré qu'il ne connaissait rien des agressions sexuelles qui auraient été commises au sein de l’établissement catholique Notre-Dame de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), avant que celles-ci n’éclatent au grand jour au début de l’année 2024.

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé « une plainte en diffamation ». Le parquet de Pau mène une enquête depuis un an sur 112 plaintes pour violences, agressions sexuelles et viols au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, près de Pau dans le Béarn, entre les années 1970 et 2010. « Deux preuves » de son ignorance, selon Bayrou Le Premier ministre avait connaissance, dès la fin des années 1990, d’accusations d’agressions sexuelles dans cet établissement, ont affirmé des témoins, après une enquête de Mediapart sur les dénégations de François Bayrou. En 1996, alors que François Bayrou était ministre de l’Education nationale, des plaintes avaient déjà dénoncé les violences physiques d’un surveillant à Bétharram, condamné par la suite. Puis en 1998, un ancien directeur de l’institution avait été mis en examen et écroué pour viol. Le chef du gouvernement a exprimé mardi sa « sympathie » pour « les personnes, les hommes ou les garçons, qui ont été en souffrance dans ces affaires-là » et avancé « deux preuves » de son ignorance. D’une part « lorsque la première plainte est déposée », selon lui « en décembre 1997 », il a « quitté déjà le ministère de l’Education nationale depuis des mois », soit en mai de la même année. D’autre part, « est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements » où l’on aurait « soupçonné ou affirmé qu’il se passe des choses de cet ordre ? », a ajouté François Bayrou, en confirmant avoir inscrit certains de ses enfants dans cet établissement « qui a la réputation d’être strict ». « Je peux vous assurer que tout est faux et qu’une plainte en diffamation sera évidemment portée », a-t-il conclu, sans préciser qui était visé par cette plainte.





