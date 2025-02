François Bayrou et l'Affaire Bétharram : Une Position de Déniement Intenable ?

L'affaire Bétharram, institution catholique impliquée dans de nombreuses accusations de violence et de violence sexuelle sur des élèves depuis plusieurs décennies, prend une tournure plus grave avec la question du savoir si François Bayrou, alors figure politique locale et ministre de l'Education, était au courant de ces agissements.

Mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre et maire de Pau, François Bayrou , a réitéré qu'il n'avait « jamais été informé de quoi que ce soit de violences ou de violences a fortiori sexuelles » à l'institut catholique Notre-Dame de Bétharram . Il a repris cette affirmation mercredi : « Jamais je n'ai été, à cette époque, averti des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements », a-t-il déclaré devant les députés.

Face aux pressions de plusieurs élus de gauche depuis plusieurs jours et à un article de Mediapart, François Bayrou maintient sa ligne de défense adoptée depuis plus d'un an : il n'était au courant de rien de ce qui se serait déroulé durant des années derrière les murs de l'établissement situé à une trentaine de kilomètres de Pau, à proximité de Bordères, le village où il réside. Entre la fin des années 1950 et le début des années 2010, de nombreuses accusations de violence et de violence sexuelle auraient été commises sur des élèves par des religieux, des laïcs et même entre élèves dans cette institution privée accueillant un collège et un lycée. Connu pour ses méthodes dites « à la dure », l'établissement a été le théâtre de quelques plaintes au fil du temps, même de procès. Cependant, c'est en 2023, avec la création d'un collectif d'anciennes victimes, que l'affaire prend un tournant crucial. Plusieurs plaintes ont été déposées au début de 2024, sans cesse s'accumulant sur le bureau du procureur de Pau, qui en compte désormais près de 120. La médiatisation de l'affaire Bétharram s'amplifie alors considérablement, atteignant un pic cette semaine avec la question centrale : François Bayrou était-il au courant ? Président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques de 1992 à 2001, ministre de l'Education nationale entre 1993 et 1997, député entre 1986 et 2012, François Bayrou est une figure politique locale depuis des décennies. Il a fait scolarisé trois de ses enfants à Bétharram dans les années 1990. Son épouse y a enseigné le catéchisme. « Avec l'aura qu'il avait, François Bayrou aurait très facilement pu faire cesser les agissements au sein de Bétharram, simplement en demandant que cela s'arrête », estime aujourd'hui Alain Esquerre, ancienne victime de violences au sein de l'institution, à l'origine du collectif qui a révélé l'affaire. Plusieurs anciennes victimes reprochent à l'actuel Premier ministre de ne rien avoir fait à l'époque. Lui, jure qu'il n'a « jamais été au courant de ces affaires-là » et qu'il « n'aurait pas scolarisé ses enfants dans un établissement » s'il avait su qu'il s'y passait « des choses de cet ordre », a-t-il répété mercredi dans les colonnes du Monde. Cependant, certains témoignages remettent en question cette défense. L'avocat Jean-François Blanco, également élu d'opposition (divers gauche) à la mairie de Pau depuis 2020, explique à 20 Minutes avoir été saisi en 1993 par la famille d'un enfant victime de violence au sein de Bétharram. « Leur garçon de 14 ans avait été frappé par un surveillant de Bétharram, et avait eu le tympan exploser. Puis on lui a imposé le supplice du perron, en sous-vêtements au bord du gave. J'ai porté plainte pour blessures volontaires et atteinte à la dignité, cela a débouché sur un procès en 1996, qui s'est traduit par la condamnation du surveillant. Or, l'un des fils de François Bayrou était dans la classe de ce jeune, et ce dossier a été très médiatisé sur un plan local. Ce n'était donc pas possible d'être à Pau à cette époque, et d'ignorer ce sujet, qui plus est quand on était responsable politique. » Dans un article de Sud Ouest datant de 1996, on apprend par ailleurs que François Bayrou, alors ministre de l'Education, s'est rendu à Bétharram pour la réception de travaux de toiture, et qu'il a évoqué cette affaire à cette occasion : « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d’injustice, dit-il alors. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours. » « François Bayrou a clairement soutenu l'institut, se souvient Jean-François Blanco. Un comité de soutien s'était par ailleurs créé en faveur de l'établissement catholique, avec à sa tête l'avocat de Notre-Dame, un proche de François Bayrou qui adhérait au même parti. » « La position de déni de François Bayrou est intenable », conclut Jean-François Blanco. En 1998, éclate « l'affaire du père Carricart » : Pierre Silviet-Carricart, ancien directeur de Bétharram, avait été mis en examen pour viol et tentative de viol, avant d’être exfiltré à Rome, et de mettre fin à ses jours, en 2000. « Une instruction a été ouverte, menée par le juge Mirande, ce qui a donné lieu à une couverture médiatique intense, rappelle Jean-François Blanco. Il est incompréhensible que François Bayrou prétende ne pas avoir eu connaissance de cette procédure, d’autant plus qu’il est avéré qu’il a rencontré le juge





20Minutes

