François Bayrou en Régal, Macron Se Régaillarde: Sondages

Le Premier ministre François Bayrou connaît un regain de popularité suite à ses efforts budgétaires et à son approche auprès des différents partis politiques. Emmanuel Macron, quant à lui, se redresse légèrement après des mois difficiles. Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, ministres de l'Intérieur et de la Justice, sont perçus comme les meilleurs ministres du gouvernement et suscitent des ambitions présidentielles.

Le Premier ministre François Bayrou connaît un regain de popularité, avec 38% d'opinions favorables dans le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du Dimanche, et 27% dans celui de l'Ipsos pour La Tribune Dimanche. Ce rebond est particulièrement marqué dans le sondage Ipsos, où le chef du gouvernement, qui a quasiment achevé le marathon des textes budgétaires, gagne 7 points par rapport à janvier.

Dans le détail, il est plus apprécié par les sympathisants LR (+24 points), au RN (+8 points) mais aussi au PS (+4 points) qui n'a pas voté la censure du gouvernement. Bayrou fait également des progrès auprès des artisans et commerçants (+16 points) et des chefs d'entreprise (+13 points). Cependant, sa cote de satisfaction reste encore inférieure à celle de ses prédécesseurs, à toutes époques confondues. \En parallèle, le président de la République Emmanuel Macron affiche également une légère amélioration, avec une cote de satisfaction de 23% selon l'Ifop (deux points de plus qu'à son plus bas historique de janvier) et de 22% selon l'Ipsos (un point de mieux que le mois précédent). Selon les Français sondés par Ipsos, les deux meilleurs ministres du gouvernement sont Bruno Retailleau (pour 36% d'entre eux) et Gérald Darmanin (35%), qui occupent respectivement les postes de l'Intérieur et de la Justice. Ce duo régalien voit également sa cote augmenter lorsqu'il s'agit de les envisager pour la course à l'élection présidentielle de 2027: 29% (+4) des personnes interrogées seraient satisfaites de voir M. Retailleau, qui vient de se déclarer candidat à la présidence de LR, accéder à l'Elysée, et 27% (+4) pour M. Darmanin. Marine Le Pen (34%), Jordan Bardella (33%) et Edouard Philippe (28%) complètent le quinté de tête. \Les enquêtes Ifop et Ipsos ont été menées auprès d'échantillons représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Les entretiens ont été réalisés en ligne et la marge d'erreur est de 1,0 à 2,2 points pour l'Ifop et de 0,6 à 3,1 points pour l'Ipsos





