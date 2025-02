François Bayrou en Pleine Ascencion: Popularité en Boos

Le Premier ministre français François Bayrou profite d'un regain de popularité, atteignant des scores favorables aux sondages Ifop et Ipsos. Ce développement intervient après une période difficile marquée par des accusations de malversations. Le texte analyse les résultats des sondages et les raisons possibles de cette évolution positive.

Le Premier ministre François Bayrou connaît un regain de popularité , atteignant 38% d'opinions favorables dans le sondage mensuel Ifop\* pour le Journal du Dimanche et 27% dans celui d'Ipsos pour La Tribune Dimanche. Le chef du gouvernement gagne quatre points dans l'enquête Ifop par rapport à janvier, enregistrant notamment un bond de 16 points auprès des artisans et commerçants et de 13 points chez les chefs d'entreprise.

Bien que impliqué dans l'affaire des violences sexuelles survenues dans l'établissement catholique de Notre-Dame-de-Bétharram alors qu'il était ministre de l'Education, François Bayrou ne subit une baisse de satisfaction que chez les 18-24 ans (-4 points). Ce rebond est encore plus prononcé dans le sondage Ipsos\*\*, où le chef du gouvernement, qui a presque terminé le marathon des textes budgétaires, gagne 7 points par rapport à janvier. Plus précisément, il bénéficie d'un soutien plus important auprès des sympathisants LR (+24 points), du RN (+8 points) et même du PS (+4 points) qui n'a pas voté la censure du gouvernement. Toutefois, sa cote reste inférieure à celle de ses prédécesseurs à toutes les époques. Parallèlement, le président de la République Emmanuel Macron observe une légère amélioration de sa popularité avec un score de satisfaction de 23%, deux points de plus qu'à son plus bas historique de janvier selon Ifop, et de 22%, soit un point de mieux qu'au mois précédent, selon Ipsos. Selon les Français interrogés par Ipsos, les deux meilleurs ministres du gouvernement sont Bruno Retailleau (pour 36% d'entre eux) et Gérald Darmanin (35%), respectivement en charge de l'Intérieur et de la Justice. Ce duo régalien voit également sa cote s'élever lorsqu'il s'agit de les envisager pour la présidentielle de 2027 : 29% (+4) des personnes interrogées seraient satisfaites de voir M. Retailleau, qui vient de se déclarer candidat à la présidence de LR, accéder à l'Élysée, et 27% (+4) pour M. Darmanin. Marine Le Pen (34%), Jordan Bardella (33%) et Edouard Philippe (28%) complètent le quinté de tête. \*L'enquête Ifop a été menée auprès d'un échantillon de 2.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, réuni selon la méthode des quotas. Les entretiens ont été réalisés en ligne entre le 5 et le 13 février. La marge d'erreur est de 1,0 à 2,2 points. \*\*L'enquête Ipsos a été menée auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, réuni selon la méthode des quotas. Les entretiens ont été réalisés en ligne entre le 12 et le 13 février. La marge d'erreur est de 0,6 à 3,1 points.





