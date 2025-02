François Bayrou Ému par les Témoignages des Victimes d'Agressions Sexuelles à Bétharram

Le Premier ministre français, François Bayrou, a rencontré les victimes d'agressions sexuelles du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. Il a exprimé son émotion face aux témoignages et a annoncé des mesures pour les victimes et l'avancement de l'enquête.

Le Premier ministre, François Bayrou , a exprimé sa profonde émotion suite à l'entretien qu'il a tenu avec les victimes d' agressions sexuelles du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram . Il a décrit la manifestation de vérité et d'émotions comme purement sincère, reflétant les vies brisées par des actes intolérables et abominables d' agressions sexuelles . « J'étais bouleversé par l'émotion que chacun a manifestée.

C'était purement et simplement l'expression de la vérité, de la vérité de vies dont certaines ont été brisées par des actes intolérables et des actes d'agressions sexuelles abominables », a déclaré Bayrou. À propos de sa connaissance des faits, le Premier ministre a affirmé qu'il était au courant d'une plainte déposée pour une claque, mais qu'il n'avait jamais entendu parler des agressions sexuelles. Face à cette situation, Bayrou a annoncé qu'il allait demander « des magistrats supplémentaires pour aller au bout du travail » concernant l'enquête sur les plaintes des victimes. Il a également indiqué qu'il travaillerait à « le statut des victimes qui n'ont pas pu bénéficier d'un jugement parce que les faits étaient prescrits ».Alain Esquerre, porte-parole de l'association des victimes de violences et d'agressions sexuelles du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram, a appelé tous ceux qui n'ont pas encore saisi la justice à se manifester, car « un nombre colossal de victimes reste encore tapi dans l'ombre ». Il a souligné l'urgence de combattre la violence envers les enfants, déclarant: « La violence envers les enfants n'a pas de visage mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France ». En rappel, 112 plaintes pour violences physiques et sexuelles ont été déposées contre l'établissement catholique entre les années 1960 et 2011.





