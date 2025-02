François Bayrou Échappe à une Nouvelle Motion de Censure

Le Premier ministre a de nouveau échappé à une motion de censure déposée par La France insoumise concernant la partie recette du budget de la Sécurité sociale. Avec l'échec de cette motion, François Bayrou s'assure de faire passer la partie recette du budget, malgré l'absence de majorité à l'Assemblée nationale.

Les députés ont repoussé ce lundi 10 février une nouvelle motion de censure déposée par La France insoumise, concernant la partie recette du budget de la Sécurité sociale. À la suite de ce vote, le Premier ministre a de nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement, cette fois-ci pour la partie dépenses. François Bayrou a ainsi échappé à une nouvelle motion de censure , la quatrième depuis son arrivée à Matignon.

La motion n'a recueilli que 115 voix sur les 289 nécessaires, en l'absence du soutien du RN et du groupe PS. Sans surprise, les 71 élus de La France insoumise ont voté à l'unanimité, soutenus par la majorité des Verts et du Parti communiste. Seuls 7 écolos et 5 communistes n'ont pas voté la motion.À l'opposé de l'hémicycle, le Rassemblement National et ses alliés ciottistes de l'Union des droites pour la République (UDR) ont continué de maintenir au pouvoir François Bayrou et ses ministres, s'abstenant à l'unanimité. Les regards étaient surtout tournés vers les bancs du Parti socialiste. Après avoir refusé de voter les trois dernières motions de censure - sur la déclaration de politique générale puis le budget - le Parti socialiste est resté sur sa ligne. Olivier Faure avait clarifié sur France Info ce lundi matin : « Ceux qui n'ont pas voté la motion de censure sont responsables d'un budget de souffrance » pour permettre d'avoir un budget. Si aucune consigne du bureau national du parti n'a été communiquée publiquement, seul un socialiste a voté la censure, Peio Dufau, député des Pyrénées-Atlantiques.Avec l'échec de cette nouvelle motion de censure, François Bayrou s'assure de faire passer la partie recette du budget de la Sécurité sociale. Une nouvelle victoire pour le maire de Pau qui continue d'avancer sur l'épine budgétaire malgré une absence de majorité à l'Assemblée nationale, qui avait valu la chute de Michel Barnier. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, avait promis, à la sortie du Conseil des ministres le 5 février, que le gouvernement allait faire passer le budget. Dans la foulée, François Bayrou a dégainé un nouveau 49.3 ce lundi après-midi, pour faire adopter la troisième et dernière partie du budget, sur les dépenses. Les insoumis répondant par l'annonce d'une nouvelle motion de censure, qui devrait être examinée probablement mercredi. La probable adoption du budget ne représentera pas pour autant la fin du sursis pour François Bayrou.





