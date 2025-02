François Bayrou Accusé de Couvrir des Violences à l'Établissement Notre-Dame de Bétharram

Le Premier ministre, François Bayrou, est accusé d'avoir couvert des violences à l'établissement Notre-Dame de Bétharram, où ses enfants ont été scolarisés et où son épouse a enseigné. Des témoignages et des révélations médiatiques remettent en question sa déclaration selon laquelle il n'aurait jamais été informé de violences à cet établissement.

François Bayrou persiste dans ses affirmations. Mardi 11 février, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a soutenu n'avoir jamais été informé de violences, et a fortiori de violences sexuelles, concernant l'établissement Notre-Dame de Bétharram, situé dans son département des Pyrénées-Atlantiques.

Cependant, plusieurs témoignages et révélations de divers médias ont jeté un doute sur les déclarations du chef du gouvernement, d'autant que François Bayrou est lié à cet établissement catholique sous contrat. Plusieurs de ses enfants ont été scolarisés dans l'établissement et son épouse, Elisabeth Bayrou, y a même enseigné le catéchisme. La gauche qualifie désormais les affirmations du Premier ministre de « mensonge » et d'« scandale d'État », comme l'a exprimé Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, sur RTL. Plusieurs parlementaires socialistes des Pyrénées-Atlantiques ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre pour lui demander de dire la vérité. Le député insoumis Paul Vannier a même demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir cette affaire. Pour tenter de comprendre ce qui est reproché à François Bayrou, franceinfo retrace la chronologie des faits. Une première plainte a été déposée en avril 1996 contre un surveillant pour une violente claque qui avait percé le tympan d'un adolescent. « Mon fils a perdu une partie de l'audition, les médecins n'ont pas pu sauver son oreille », témoigne le père de famille auprès de Mediapart. Ce dernier affirme que François Bayrou, qui occupait à l'époque les fonctions de ministre de l'Education nationale, a forcément été mis au courant. « Mon fils était dans la même classe que le sien », s'étonne-t-il auprès de Mediapart. « À l'époque, j'étais furieux contre son absence de réaction. » « Jamais je n'ai été, à cette époque, averti (...) des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements », a pourtant affirmé le Premier ministre devant les députés. Dans diverses déclarations à la presse, François Bayrou s'est montré évasif concernant ces premiers récits de violences. « Seul une de mes filles se souvient d'une affaire de claques données par un surveillant », confiait-il en mars 2024 à La République des Pyrénées. « C’est vrai que la rumeur, il y a vingt-cinq ans, laissait entendre qu’il y avait eu des claques à l’internat. », avouait-il.France 3 Nouvelle-Aquitaine a exhumé un article de presse de Sud Ouest qui semble montrer que le ministre s'était emparé de l'affaire à l'époque, lors d'un déplacement au sein de l'établissement. « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice », déclare-t-il alors au sujet de la plainte. « Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours. » François Bayrou explique aujourd'hui au Monde que les journalistes ont « mal interprété » ses propos. Cependant, les médias relaient largement cette affaire en 1996. « Si François Bayrou n'avait pas un fils ici, personne n'en aurait parlé », déclare un parent d'élève à Libération. « Le ministre de l'Education nationale (…) ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur le sujet, tant que l'enquête est en cours », explique de son côté La République des Pyrénées. Le journal de 20 heures de France 2 termine pour sa part un reportage en assurant que « le ministre de l'Education pourrait aussi demander des comptes à cet établissement sous contrat ». Le surveillant mis en cause sera condamné la même année à une amende de 5 000 francs avec sursis. « Vous me l'apprenez », assure aujourd'hui François Bayrou dans Le Monde. Plusieurs alertes dans les années 1990 En plus de cette première plainte, d'autres témoignages ont alerté sur le climat qui régnait au sein du collège. Françoise Gullung, professeure de mathématiques à Notre-Dame de Bétharram de 1994 à 1996, a porté plainte à l'époque pour y dénoncer un climat violent. « Je marchais dans un couloir et j'ai entendu dans une salle sur ma gauche un adulte qui hurlait et qui frappait un enfant. L'enfant lui criait d'arrêter, qu'il lui faisait mal », se souvient-elle auprès de France 3 Nouvelle-Aquitaine. L'enseignante affirme par ailleurs que l'épouse de François Bayrou a assisté à la scène. Françoise Gullung lui aurait demandé « que faire » pour mettre fin aux violences, elle aurait alors répondu : « Oh, ils sont insupportables, on ne peut rien en faire. » « J'en ai parlé de vive voix à François Bayrou pour lui dire qu'il fallait être vigilant parce qu'il se passait des choses anormales », poursuit la professeure de mathématiques, interrogée par l'AFP





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

François Bayrou Violences Notre-Dame De Bétharram Éducation Scandale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Notre-Dame de Bétharram : « Le déni de François Bayrou est inquiétant, et sa position intenable »Mediapart publie ce mercredi une enquête assurant que le Premier ministre, qui a eu des enfants scolarisés au sein de l’institut religieux, était forcément au courant de cas de violences physiques et sexuelles.

Lire la suite »

Affaire Notre-Dame-de-Bétharram : François Bayrou était-il au courant des accusations d’agressions sexuelles ?François Bayrou avait connaissance, dès la fin des années 1990, d’accusations d’agressions sexuelles dans un établissement catholique du Béarn fréquenté par ses enfants, affirment des témoins interrogés mercredi par l’AFP, après une enquête de Mediapart sur les dénégations du Premier ministre.

Lire la suite »

Accusations d’agressions sexuelles à Notre-Dame-de-Bétharram : François Bayrou savait, selon des témoinsLe Premier ministre est visé dans une enquête de « Mediapart », lui qui a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement catholique du Béarn.

Lire la suite »

François Bayrou Accusé de Recel d'Information sur les Violence à Notre-Dame-de-BétharramLe Premier ministre français, François Bayrou, est accusé d'avoir été au courant des violences et des agressions sexuelles qui se sont déroulées au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram dans les années 1970 et 1990, mais d'avoir dissimulé ces faits. Des témoins ont affirmé à Mediapart que Bayrou était informé des affaires, mais il a nié ces accusations et menacé de porter plainte en diffamation.

Lire la suite »

François Bayrou dément toute connaissance des agressions sexuelles au collège Notre-Dame-de-BétharramFrançois Bayrou a affirmé mardi 11 février n'avoir jamais été informé des agressions sexuelles qui ont lieu au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, près de Lourdes, et a annoncé une plainte en diffamation. Le parquet de Pau enquête depuis un an sur une centaine de plaintes pour violences, agressions sexuelles et viols dans cet établissement entre les années 1970 et 1990.

Lire la suite »

François Bayrou Accusé de Mentir sur Les Agressions Sexuelles au Collège Notre-Dame-de-BétharramLe parquet de Pau enquête depuis un an sur des accusations de violences, d'agressions sexuelles et de viols au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram. François Bayrou, Premier ministre et ancien ministre de l'Éducation, est accusé de mentir sur sa connaissance de ces événements.

Lire la suite »