Franco--Iranian diplomatic tensions ease, as Trump announces military retreat; Australia seeks fuel stock for stranded region

The 81st day of the conflict between Iran and its allies on one side and the United States and Israel on the other side is now underway, as President Trump announced on Monday that US forces had aborted a planned attack on Iran the day before due to a favorable development in diplomatic talks. Since his inauguration, Trump has emphasized the effort aimed at reaching a peaceful resolution to the intensifying Iran-US conflict.

Le 81e jour du conflit en Iran et dans la région s'ouvre, ce mardi 19 mai, alors que les États-Unis ont annoncé avoir avorté une attaque dans la journée prévue lundi.

Donald Trump a estimé lundi qu'il existait de 'très bonnes chances' de parvenir à un accord avec l'Iran sans avoir à reprendre les hostilités. Le président iranien, Masoud Pezeshkian, reconnaît de son côté que le pays a subi 'des graves dommages'. Donald Trump a déclaré hier avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran à la demande de dirigeants du Golfe.

Le président américain a par ailleurs estimé qu'il y a de 'très bonnes chances' de parvenir à un accord avec Téhéran, 'sans leur balancer des bombes à tout-va'. L'Australie a obtenu de la Chine de se faire livrer 600.000 barils de kérosène, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Anthony Albanese, en pleine hausse des prix du carburant. Le pays insulaire dépend largement du transport aérien, notamment pour le tourisme et les exportations de marchandises.

Les trois cargaisons de kérosène devraient arrive en juin. Elles font suite aux discussions entre Anthony Albanese et le Premier ministre chinois Li Qiang le mois dernier sur la sécurité énergétique. L'Australie cherche à éviter les pénuries de carburant au moment où le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps de paix un cinquième de la production mondiale d'hydrocarbures et dont dépend fortement la région Asie-Pacifique, est bloqué depuis février, après des attaques israélo-américaines sur l'Iran.

Le pays océanien, jusqu'ici dépourvu de réserve nationale, va constituer un stock d'un milliard de litres de carburant, avait annoncé plus tôt ce mois-ci M. Albanese





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