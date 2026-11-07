Franck Sémonin quitte Plus belle la vie pour TF1

Franck Sémonin, 54 ans, a quitté Plus belle la vie après 15 mois pour rejoindre TF1. Découverte de la raison de ce départ surprise du commandant Nebout.

Franck Sémonin fête ses 54 ans le samedi 7 novembre 2026. L'acteur a marqué les esprits en incarnant le commandant Nebout dans Plus Belle la Vie. Cette série culte de France 3 lui a offert une exposition significative. Cependant, son rôle n'a duré que quinze mois. Il a dû faire un choix entre deux productions majeures.

Un choix contraint par la chaîne TF1

La raison de ce départ précoce réside dans une nouvelle opportunité. Une proposition de TF1 l'a contraint à faire un choix entre les deux chaînes. Il pensait initialement qu'il s'agissait d'un simple rôle occasionnel. Il a accepté le rôle de Lucas Auriol dans une fiction de la chaîne généraliste. Cette aventure dramatique ne durera finalement que quinze mois.

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Conflit de planning entre Marseilles et Nice

Les deux productions ont tenté d'aménager son emploi du temps. Elles voulaient accommoder les tournages à Marseille et à Nice. La fiction de TF1 ne voyait alors aucun problème. Elle acceptait qu'il apparaisse dans les deux programmes. Le planning semblait jouable pour tous les concernés.

Déontologie de France 3 vs opportunité de TF1

France 3 a toutefois soulevé un problème éthique majeur. Un représentant a expliqué que déontologiquement, la situation posait problème. La chaîne a demandé à l'acteur de trancher. Il fallait qu'il fasse un choix clair entre les deux chaînes. Cette contrainte a forcé la décision de l'acteur.

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Une carrière renforcée sur TF1

Franck Sémonin a finalement choisi de rejoindre TF1. Il a priorisé la nouvelle opportunité plutôt que la série emblématique. Cette décision reste difficile à assumer pour certains. Cependant, elle lui a permis de devenir familier. Il a renforcé sa présence sur la chaîne generaliste. Jérôme Bertin a repris le rôle du commandant Nebout.

Impact durable sur sa carrière télévisuelle

Le départ de Franck Sémonin a marqué un tournant. Il a ouvert la voie à de nouveaux rôles réguliers. Il a ensuite rejoint le casting de Demain nous Appartenir. Son personnage de William Daunier a connu un grand succès. Il apparaît également dans Rivière Perdue. Cette transition confirme son statut d'acteur polyvalent.