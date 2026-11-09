Franck Proust analyse le bilan de Vincent Bouget à Nîmes

Sept mois après son élection, Franck Proust juge les premiers pas de Vincent Bouget, maire de Nîmes. Il exprime ses critiques sur laïcité et aéroport tout en attendant des dossiers majeurs.

Sept mois après son retrait de la mairie de Nîmes, Franck Proust livre une première analyse approfondie de la gestion municipale par Vincent Bouget. L'ancien président de l'Agglo LR, devenu figure de l'opposition, juge que le nouveau maire PC marche un peu sur l'eau mais reconnaît certaines initiatives comme la gratuité des musées. Il précise toutefois que le véritable bilan ne pourra être tiré qu'à partir de 2027 et du premier budget.

Critiques sur la laïcité et continuité républicaine

Franck Proust exprime son incompréhension face aux décisions symboliques prises par la municipalité, notamment la suppression de l'apéritif après la messe de Jeanne d'Arc ou après les messes des ferias. Il qualifie cette mesure de laïcité punitive, estimant qu'elle prive les groupes folkloriques et les associations d'une occasion de rencontre. Il critique également la décision de débaptiser le parc Jacques-Chirac, y voyant un manque de respect envers les institutions et une rupture avec la continuité républicaine.

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Pour l'ancien élu, remettre en cause une délibération antérieure doit impérativement apporter une plus-value concrète à la ville. Il déplore le nombre excessif de consultations publiques menées alors que Vincent Bouget a déjà effectué deux années de campagne. Cette approche est perçue comme une perte de temps et de ressources humaines pour la collectivité nîmoise.

Attentes sur les grands dossiers structurants

Malgré ces réserves, Franck Proust affirme attendre Vincent Bouget sur les dossiers stratégiques majeurs qui façonnent l'avenir de la région. Il cite explicitement Magna Porta, le développement de l'aéroport, le contournement ouest et le barreau ferroviaire. Un enjeu central demeure le désenclavement de la zone de Saint-Césaire ainsi que la révision du Plan Local d'Urbanisme qui doit accompagner cette transformation urbaine.

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Concernant spécifiquement l'aéroport de Nîmes, Franck Proust rappelle que Vincent Bouget a pointé les objectifs non atteints par le délégataire Edeis. Ce constat pourrait conduire à remettre en question la Délégation de Service Public initialement soutenue par l'opposition. Il insiste sur la nécessité de maintenir trois piliers fondamentaux : les vols commerciaux réguliers, l'innovation dans la recherche aéronautique, et le rôle crucial de la sécurité civile.

Défis de l'industrie aéronautique et canadairs

La question du stationnement des appareils de lutte contre les incendies divise profondément les responsables locaux. Bien que François Bayrou ait promis l'arrivée de canadairs dans un délai de deux à trois ans, Franck Proust accuse le nouveau maire de mentir aux Français sur ce sujet. Il souligne qu'aucun appareil n'est sorti des chaînes de production depuis 2014 et que l'habilitation nécessite dix années de processus complexes.

L'ancien politicien propose une alternative stratégique : utiliser les fonds européens et français pour rapatrier l'outil industriel en Europe, et plus spécifiquement à Nîmes. Il estime qu'il est plus pertinent de commander des avions localement plutôt que d'entretenir une dépendance logistique vers le Canada. Cette vision vise à sécuriser l'emploi local et à renforcer la souveraineté technique de la région.

Posture morale et refus des alliances opportunistes

Face à la défaite des municipales, Franck Proust assume pleinement sa responsabilité sans rejeter le blame sur autrui. Il raconte avoir proposé à Julien Plantier de rejoindre sa liste comme premier adjoint, suivant un modèle de transmission de pouvoir inspiré de Max Roustan à Alès. Ce projet a échoué car Julien Plantier souhaitait intégrer davantage de colistiers lui étant proches, ce qui n'a pas été acceptable pour le camp LR.

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Plus tard, Julien Sanchez du RN a tenté une alliance en promettant de ne pas se présenter en échange de la présence de ses proches sur la liste. Franck Proust refuse catégoriquement cette manœuvre, affirmant avoir toujours fonctionné au sein d'une famille politique cohérente. Il déclare posséder une colonne vertébrale idéologique qui l'empêche de trahir ses valeurs pour gagner un scrutin électoral local.

Le second tour reste un moment de tension mémorable où il a hésité à se retirer pour ne pas faire disparaître sa formation politique de l'échiquier nîmois. Certains colistiers, comme Valentine Wolber, n'étaient pas en phase avec sa stratégie finale. Aujourd'hui, elle soutient David Lisnard pour l'élection présidentielle, validant indirectement la rigueur politique affichée par Franck Proust durant cette période trouble de l'histoire locale de Nîmes.