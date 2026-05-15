Franck Guigneret et la redécouverte du génie oublié Claude François Berthelot

Le vigneron et passionné de patrimoine Franck Guigneret sera l'invité de Mêta Jura pour présenter ses recherches sur l'ingénieur mécanicien du XVIIIe siècle Claude François Berthelot et l'histoire viticole jurassienne.

Franck Guigneret , figure emblématique de Château-Chalon, s'apprête à partager ses vastes connaissances lors d'une rencontre organisée par Mêta Jura . Ce personnage singulier, dont la vie est intimement liée à la terre et à l'histoire, incarne une curiosité intellectuelle rare.

Vigneron de métier, il a choisi d'installer son foyer et son activité dans un cadre prestigieux et spirituel, la chapelle de la Croix. Mais au-delà de sa maîtrise du terroir, Franck Guigneret est un homme aux passions multiples. Amateur d'ouvrages anciens, protecteur du patrimoine local et pratiquant passionné de la fauconnerie, il possède cette capacité à relier le présent aux racines profondes du Jura.

Sa venue promet d'être un voyage temporel où le vin, les livres et les oiseaux de proie s'entremêlent pour dessiner le portrait d'un homme dévoué à la préservation de la mémoire. L'un des axes majeurs de son intervention portera sur l'histoire viticole de la région, et plus particulièrement sur le vignoble de l'abbaye durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Cette période, marquée par des mutations sociales et religieuses profondes, a laissé des traces indélébiles dans le paysage jurassien.

Guigneret nous transportera dans l'atmosphère de l'époque, expliquant comment la gestion des terres et la production vinicole étaient alors organisées. En explorant les archives et les vestiges, il mettra en lumière l'importance économique et culturelle de l'abbaye, véritable pivot de la vie locale. Cette plongée dans le passé permettra aux auditeurs de mieux comprendre l'évolution des techniques culturales et l'héritage dont bénéficient aujourd'hui les vignerons de Château-Chalon.

Cependant, le cœur battant de cette rencontre sera sans doute la redécouverte d'une figure historique injustement tombée dans l'oubli : Claude François Berthelot. Né dans le Jura entre 1718 et 1804, cet homme fut pourtant un acteur majeur de la révolution technique de son siècle en tant qu'ingénieur mécanicien du roi. Franck Guigneret s'est donné pour mission de sortir Berthelot de l'ombre, soulignant l'ampleur de son génie.

L'ouvrage phare de l'ingénieur, intitulé 'La mécanique appliquée aux arts, aux manufactures, à l'agriculture et à la guerre', est décrit comme l'un des traités les plus considérables de l'époque. Ce volume monumental, riche de 132 planches gravées avec une précision remarquable, recense une multitude d'inventions qui ont marqué le progrès industriel et militaire du XVIIIe siècle. L'influence de Claude François Berthelot ne s'est pas limitée aux frontières de la France.

Son œuvre, diffusée et vendue à travers toute l'Europe, a acquis une renommée internationale. Un fait historique particulièrement fascinant témoigne de l'estime portée à ses travaux : Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Paris, fut si impressionné par la qualité de l'ouvrage qu'il en fit l'acquisition en 1781. Le livre voyagea ainsi jusqu'à Philadelphie pour rejoindre la bibliothèque personnelle de l'un des pères fondateurs des États-Unis.

Cette connexion entre un fils du Jura et un visionnaire américain souligne l'universalité du savoir technique et la portée mondiale des recherches de Berthelot, faisant de lui un trait d'union entre les Lumières françaises et l'esprit d'innovation américain. Pour parvenir à ces révélations, Franck Guigneret a mené un travail de recherche colossal et méticuleux. Pendant de longs mois, il a parcouru les rayonnages des Archives départementales du Jura, dénichant des documents rares et des correspondances oubliées.

Le résultat de ce labeur est une biographie inédite de François Berthelot, un récit qui redonne vie à l'homme derrière la machine. En reliant les faits historiques aux lieux géographiques du Jura, Guigneret transforme une recherche académique en une aventure humaine passionnante. Cette biographie ne se contente pas de recenser des dates, elle analyse l'impact social et intellectuel d'un homme qui a su transformer la théorie mécanique en applications concrètes pour la société de son temps.

L'événement se tiendra le jeudi 21 mai à 18 h 30, au sein du Centre social situé au 2 rue de Pavigny à Lons-le-Saunier. L'entrée sera libre, permettant à tous les citoyens, curieux d'histoire ou passionnés de patrimoine, de venir écouter ce récit captivant. Au-delà de la conférence, Mêta Jura souhaite favoriser les échanges et la convivialité.

Ainsi, à l'issue de l'entretien, les participants auront l'opportunité de prolonger la discussion autour d'un repas partagé au restaurant, chacun réglant sa propre part. C'est une invitation à la réflexion collective sur l'identité régionale et à la célébration des talents oubliés qui ont jadis fait la fierté du département.

En redonnant une voix à Claude François Berthelot, Franck Guigneret nous rappelle que le patrimoine n'est pas seulement fait de pierres, mais aussi de savoirs et d'hommes dont le souvenir mérite d'être ravivé





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