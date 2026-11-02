Francis Lalanne et Dieudonné annulent leurs meetings à Périgueux et Cognac

Face aux menaces et à la polémique suscitée par la présence de Dieudonné, Francis Lalanne annule ses meetings présidentiels à Périgueux et Cognac pour garantir l'apaisement.

Francis Lalanne et l'humoriste controversé Dieudonné ont décidé d'annuler leur venue lors de deux événements politiques prévus dans le sud-ouest de la France. Ces annulations concernent spécifiquement les meetings organisés à Périgueux et à Cognac, qui étaient annoncés pour les 5 et 6 novembre. La décision marque un retour sur investissement médiatique majeur pour la campagne présidentielle du chanteur, soutenue activement par le humoriste.

Annulation des meetings sous la pression

La campagne de Francis Lalanne, candidate à l'élection présidentielle, avait officiellement annoncé la tenue de ces deux rassemblements. Ces événements devaient se dérouler dans la Dordogne à Périgueux et en Charente à Cognac. Le mandataire financier du candidat, Stéphane Lambert, a confirmé cette décision récente. Il a précisé que cette annulation visait un souci d'apaisement face à l'effervescence locale.

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Lors d'une déclaration publique, Stéphane Lambert a expliqué avoir discuté de cette issue avec Francis Lalanne la nuit précédente. Les menaces reçues contre les organisateurs et les participants ont pesé lourdement dans la balance. La décision finale a été prise pour éviter toute escalade violente ou perturbatrice lors de ces soirées débat.

Réactions du maire et contestation de la Licra

Le maire de Périgueux, Michel Cadet, avait été sollicité pour le prêt de l'amphithéâtre Jean-Moulin. Il avait initialement accepté en invoquant une obligation légale d'accès équitable pour tous les candidats. Cette position a suscité une vive polémique dès l'annonce de la participation de Dieudonné. Le maire a reconnu ne pas avoir été informé de la présence de l'humoriste.

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La Licra, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a exigé l'interdiction pure et simple de ces meetings. Les sections locales de Sarlat-Bergerac et Périgueux ont saisi la préfète pour bloquer l'événement. Cette pression institutionnelle s'est ajoutée aux contestations publiques qui circulaient dans les médias locaux.

Une stratégie d'apaisement sans plainte

Stéphane Lambert a évoqué l'existence de groupes de pression venus de l'extrême gauche. Il décrit une spirale de méchanceté qui aurait visé le candidat et son entourage. Il mentionne également des intimidations provenant de militants ou d'associations diverses. Malgré ces agressions verbales et physiques potentielles, aucun dépôt de plainte n'a été envisagé.

L'objectif affiché reste la paix sociale et la protection des personnes impliquées. Francis Lalanne maintient sa présence à d'autres dates, notamment à Arcachon. La campagne continue donc dans d'autres régions moins touchées par ce type de controverses immédiates.

Contexte politique et historique

Cette annonce intervient dans un contexte électoral tendu. La candidature de Francis Lalanne repose sur un soutien médiatique fort. La présence de Dieudonné a toujours été le point central des débats. Des excuses publiques pour des faits remontant à trente ans ont été évoquées par son entourage.

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Stéphane Lambert estime que Périgueux réagit parfois avec trop de hâte. Il exonère la mairie de Périgueux qui a toujours suivi les procédures légales. Le soleil devrait se lever sur la Charente et le Périgord pour d'autres événements futurs. La stratégie de la campagne s'adapte donc aux réalités du terrain local pour assurer la sécurité des participants.