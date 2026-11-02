Francis Joyon chavire Route du Rhum : secours et absence de blessés

Le skipper français Francis Joyon a chaviré lundi 2 novembre dans la Route du Rhum. Secouru sain et sauf avec l'aide du CROSS Jobourg.

Le skipper français Francis Joyon a chaviré lundi 2 novembre alors qu'il participait à la course en solitaire de la Route du Rhum. L'événement s'est produit dans la catégorie Vintage Multi, un retour sur l'eau pour le double vainqueur de l'épreuve, qui a remporté la traversée en 2018. L'incident a déclenché immédiatement une opération de secours coordonnée entre les instances de la course et les autorités maritimes internationales.

Francis Joyon, âgé de 70 ans, naviguait à bord de son trimaran ORMA Océans au moment du capotage. L'organisation de la Route du Rhum a confirmé le retournement du voilier et a précisé que le marin ne portait aucune blessure. Les premiers éléments indiquent que le skipper a pu faire face à la situation avec sérénité, malgré l'urgence de la manœuvre.

Also read Record de fréquentation battu à Saint‑Malo lors de la Route du Rhum 2026

Détails techniques et intervention de secours

L'opération de secours a été déclenchée en concertation avec la direction de course, le CROSS de Jobourg et les autorités britanniques. La localisation exacte de l'incident se situe au sud-ouest des côtes irlandaises, comme l'indique la cartographie officielle de l'épreuve. Les conditions météorologiques au moment du chavirement étaient jugées correctes avec une vitesse de vent de 20 à 25 nœuds et des vagues atteignant deux mètres de hauteur.

Le marin, bien équipé pour affronter les éléments de l'Atlantique, a pu assurer sa sécurité personnelle avant l'arrivée des secours. L'absence de blessures est la priorité absolue des équipes de surveillance, qui ont surveillé l'évolution de la situation en temps réel. La communication a été directe et transparente avec les autorités de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

Advertisement

Compétition et positions des skippers

Francis Joyon faisait son retour en catégorie Vintage Multi après une absence notable sur cette épreuve majeure. Il avait pris un excellent départ en dominant sa catégorie tout au long de la première nuit et de la matinée du lundi 2 novembre. Sa victoire dans la catégorie avant l'incident lui permettait de consolider une avance significative avant l'heure du capotage.

Damien Seguin, naviguant à bord d'Arkea Handicap International, est désormais le seul leader en tête de cette catégorie. Le skipper français a su profiter du recul de Francis Joyon pour prendre la tête du classement. La concurrence reste serrée dans les autres catégories, notamment chez les Ultimes et les IMOCA, où les performances sont très proches.

Incidents et perspectives futures

L'incident de Francis Joyon s'ajoute à une série d'événements marquants de cette édition de la Route du Rhum. Violette Dorange a également fait l'actualité en revenant sur sa collision avec Romain Pilliard, un incident qui a marqué le début de la course. Ces événements soulignent les risques inhérents à la navigation en solitaire dans des conditions océaniques variables.

La Route du Rhum continue de rassembler les meilleurs navigateurs du monde sur l'Atlantique Nord. Les organisateurs veillent à la sécurité de tous les participants tout en permettant une compétition de haut niveau. Les prochaines étapes de la course promettent des conditions météorologiques agitées mais sans remettre en cause le bon déroulement de l'épreuve. Les skippers doivent faire face aux éléments avec prudence et expertise pour atteindre les Antilles. La suite de la course sera déterminante pour l'ordre de grandeur des favoris actuels. Chaque kilomètre parcouru rapproche les concurrents de l'arrivée à Pointe-à-Pitre.