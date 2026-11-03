Francis Joyon chavire en Route du Rhum : Secouru par le cargo Maersk

Le skipper Francis Joyon a chaviré en Route du Rhum au large de l'Irlande. Le cargo Maersk Columbus le récupère après huit heures d'attente.

Francis Joyon, skipper légendaire de la course au large, a connu un incident majeur lors de la Route du Rhum. Le voilier a chaviré au large de l'Irlande, nécessitant une intervention d'urgence. L'incident s'est produit un peu après 14h30, heure française, à environ 200 milles au sud-ouest de l'Irlande. Le navigateur a été secouru avec succès par un cargo de la flotte Maersk.

Déroulement de l'accident maritime

La traversée de Francis Joyon s'est arrêtée brutalement à peine plus de vingt-quatre heures après le départ de Saint-Malo. À 70 ans, le marin espérait écrire une nouvelle page de son histoire avec la transatlantique. Il avait remporté l'édition précédente en 2018 face à François Gabart. Cette année-là, il avait dépassé son concurrent à quelques milles seulement de l'arrivée en Guadeloupe.

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À 70 ans, le navigateur disputait sa neuvième édition de la transatlantique. Il naviguait en tête de la catégorie Vintage Multi sur un trimaran ORMA de 60 pieds. Vainqueur de la Route du Rhum 2018, il menait sa course avant la surprise du destin. La brusque augmentation de vent a bouleversé le cours de l'épreuve pour le skipper expérimenté.

Explications techniques et réactions officielles

Francis Le Goff, directeur de course de la Route du Rhum, a fourni les détails techniques de l'accident. Il a expliqué que son bateau naviguait dans des conditions de 20 nœuds. Il était assez calme puisqu'il avait un ris dans la grand-voile. C'est une survente qui a fait retourner le bateau un peu après 14 h 30, heure française.

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La direction de course a déclenché une opération avec le CROSS de Jobourg dans la Manche. Les autorités britanniques ont également été informées de la situation critique. Le directeur de course a souligné l'expérience du navigateur, déjà confronté à un chavirage par le passé.

Francis Le Goff a précisé que Francis Joyon va bien dans son bateau retourné. Il est à l'abri et en contact régulier avec les services de secours. Le marin expérimenté a exactement les bons gestes et les bonnes réactions à bord de son bateau. Cette expertise rassure l'organisation de la course face à l'urgence.

Opération de sauvetage et récupération

Rejoindre le skipper ne suffisait pas, il fallait encore pouvoir le récupérer sans danger. Deux cargos avaient changé de route pour rejoindre le skipper au point de l'accident. L'objectif était de casser les vagues avec le cargo pour créer une zone protégée. Cette manœuvre forme une espèce de petit lac autour du bateau chaviré.

Si les conditions sont bonnes, le cargo peut descendre une petite embarcation. Cette approche vise à rencontrer Francis Joyon sans amener le cargo bord à bord avec son trimaran. Cette précaution est essentielle pour éviter de mettre en danger le skipper ni l'équipage du navire venu à son secours. La manœuvre a demandé une grande précision opérationnelle.

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C'est finalement le Maersk Colombus qui a récupéré Francis Joyon à 23 heures. Cette intervention est intervenue après plus de huit heures passées à attendre les secours. Le skipper du Vintage Multi Oceans va bien et fait actuellement route vers l'Irlande. Il sera débarqué dans les prochaines heures selon l'organisation.

Impacts et contexte de la compétition

L'incident marque un tournant dramatique pour le leader de sa catégorie. La nouvelle est confirmée dans un communiqué de l'organisation de la Route du Rhum. La course continue pour les autres participants malgré cet arrêt inattendu. La sécurité des marins reste la priorité absolue de l'épreuve transatlantique.

Des témoignages comme celui de Violette Dorange rappellent les aléas de la mer. La navigatrice avait raconté sa collision sur la Route du Rhum avec émotion. Ces événements soulignent la puissance des éléments naturels en Atlantique. Les navigateurs doivent faire face à des conditions parfois imprévisibles.

La récupération réussie de Francis Joyon témoigne de l'efficacité des secours maritimes. Les professionnels du sauvetage ont coordonné leurs actions avec brio. Cet incident servira peut-être d'étude pour améliorer les protocoles futurs. L'expérience de Joyon reste un exemple de résilience face aux éléments.