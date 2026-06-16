Francis Heaulme renvoyé devant les assises pour un cold case de 1989

Le tueur en série Francis Heaulme, déjà condamné à perpétuité pour onze meurtres, sera jugé pour le meurtre de Jean-Joseph Clément commis en 1989 dans le Vaucluse, une affaire non élucidée depuis plus de trente ans.

Francis Heaulme , le tueur en série déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour onze meurtres commis entre 1984 et 1992, pourrait prochainement être à nouveau jugé.

Le parquet de Nanterre a en effet requis son renvoi devant la cour d'assises pour le meurtre de Jean-Joseph Clément, un cold case remontant à plus de trente ans. Les faits s'étaient produits en 1989 à Bédarrides, dans le Vaucluse. La victime, un homme de 59 ans, avait été découverte sur une route près d'Avignon, le visage couvert de plaies. L'autopsie avait révélé qu'elle avait été traînée et que son véhicule s'était embourbé à environ 350 mètres du corps.

Francis Heaulme, qui se rendait fréquemment dans la région pour acheter des pièces mécaniques, avait déjà été soupçonné à l'époque. Il avait d'ailleurs avoué le crime lors de son arrestation en 1992, avant de se rétracter par la suite. La juge d'instruction chargée du dossier au pôle national des crimes sériels ou non élucidés a suivi les réquisitions du parquet, demandée formulée fin avril 2026.

Cette décision intervient trois ans après la mise en examen de Heaulme pour ce meurtre, dont sa culpabilité n'avait jamais été formellement établie. Christine Clément, la fille de la victime, qui se bat depuis des années pour faire la lumière sur ce crime, a réagi à cette annonce. Son avocate, Liliane Glock, a souligné que les déclarations initiales de Francis Heaulme étaient fantaisistes et qu'aucun élément du dossier n'avait permis d'établir l'utilisation d'une pierre, arme présumée du crime.

L'avocate a également rappelé que son client avait été arrêté car il se trouvait sur les lieux au moment des faits. De son côté, Me Marc Geiger, autre avocat de la famille de la victime, a qualifié Francis Heaulme de pervers rarement rencontré. Il a insisté sur la ressemblance du mode opératoire avec d'autres meurtres commis par le condamné : usage de cailloux, caractère colérique et imprévisible, et la pattern classique d'aveux suivis de rétractations.

Liliane Glock, avocate de Francis Heaulme, dispose encore d'un délai pour faire appel de cette demande de renvoi. Si la cour d'assises accepte le renvoi, Francis Heaulme, aujourd'hui âgé de plus de soixante-dix ans, comparaîtrait donc pour la quatrième fois devant une juridiction criminelle, après ses condamnations pour les meurtres des années 1980-1990.

Cette affaire illustre la persévérance des juges d'instruction spécialisés dans les crimes non élucidés et l'acharnement de certaines familles de victimes à obtenir justice, même des décennies après les faits. Le cold case de Jean-Joseph Clément avait été relancé grâce aux travaux du pôle national, qui a pu réexaminer les éléments à la lumière de nouvelles expertises et du profil du tueur en série.

Les autorités judiciaires espèrent que ce procès potentiel apportera des réponses définitives sur les circonstances exactes du drame et refermera un chapitre douloureux pour la famille Clément





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