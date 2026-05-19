Franciliens.net propose 1 euro symbolique contre-offre pour SFR

Franciliens.net, un FAI associatif francilien, a déposé une contre-offre à 1 euro symbolique pour attirer l'attention sur les salariés et la neutralité du net dans le rachat de SFR. L'association propose de faire évoluer la forme juridique de SFR pour placer ses salariés au cœur de la gouvernance.

Alors que le rachat de SFR se négocie à 20,35 milliards d'euros, Franciliens.net, un FAI associatif francilien, a posé une contre-offre à 1 euro symbolique, avec l'idée d'attirer l'attention sur les salariés et la neutralité du net .

Un FAI francilien propose 1 euro pour SFR, en espérant être entendu sur bien des questions par les opérateurs. © Shutterstock / Alexandre Boero / Clubic, Franciliens.net a choisi de publier une contre-offre qui mérite d'être entendue. Ce n'est ni par hasard ni dans l'espoir de l'emporter, évidemment, mais c'est plutôt ici pour forcer un débat que les 20 milliards d'euros en jeu étouffent dans l'œuf. Que va-t-il arriver aux salariés de SFR ?

La neutralité du net sera-t-elle mieux protégée demain qu'aujourd'hui ? Nous avons posé six questions à l'association qui a posé son euro symbolique





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