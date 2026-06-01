Franchises médicales : la Cour des comptes propose d'élargir le dispositif aux soins dentaires

Un rapport de la Cour des comptes préconise d'étendre les franchises médicales aux soins dentaires et de réduire les exemptions, une mesure impopulaire que le gouvernement a déjà tenté d'introduire sans succès.

Dans un rapport publié le 27 mai, la Cour des comptes a remis sur la table la question sensible des franchises médicales . Ces prélèvements, opérés par l'Assurance maladie sur les remboursements de médicaments, consultations et transports sanitaires, sont jugés complexes et opaques mais constituent selon les auteurs du rapport une source importante d'économies pour la Sécurité sociale, avec un impact modéré en moyenne sur le reste à charge des patients.

Actuellement, le système repose sur des participations forfaitaires de 2 euros par consultation, 1 euro par boîte de médicament, et 4 euros par trajet sanitaire, avec des plafonds journaliers et un plafond annuel de 50 euros par type, soit 100 euros maximum par an. Le rendement des franchises n'a cessé d'augmenter, passant de 1,3 milliard d'euros en 2009-2020 à 2,5 milliards prévus en 2025, dont 2,29 milliards pour le régime général.

Pourtant, malgré cette hausse, la Cour estime que le dispositif peut être amélioré pour mieux maîtriser les dépenses. La principale recommandation de la Cour est d'élargir le périmètre des franchises aux soins dentaires. Cette idée avait déjà été tentée par le gouvernement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, mais avait été abandonnée face à l'impopularité de la mesure et aux vives protestations.

Denis Raynaud, directeur de l'Irdes, souligne que cette proposition va à l'encontre des politiques récentes de prévention bucco-dentaire, notamment le 100% santé et l'examen annuel remboursé intégralement. Il rappelle que les inégalités sociales en matière de santé dentaire sont déjà très élevées et que la prévention est insuffisante. Élargir les franchises aux soins dentaires risquerait de freiner l'accès aux soins pour les plus modestes. La Cour des comptes propose également de réduire les exemptions actuelles.

Actuellement, les mineurs, les femmes enceintes à partir du sixième mois et jusqu'au douzième jour après l'accouchement, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et certains autres publics sont exonérés. La Cour suggère de limiter ces exceptions pour augmenter le rendement.

Par ailleurs, elle recommande d'appliquer les franchises à Mayotte et aux industries minières, où elles ne sont pas encore en vigueur. Pour améliorer le recouvrement, qui est passé de 90% à 78% entre 2010-2014 et 2020-2024, la Cour préconise de prélever directement les franchises sur le compte bancaire des assurés et d'utiliser la procédure de recouvrement par contrainte pour les indus.

Ces mesures, bien que techniquement simples, soulèvent des questions éthiques et politiques sur la responsabilisation des patients et l'équité du système de santé. Le débat est donc loin d'être clos





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