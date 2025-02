Francesca Comencini : « Prima la vita », une autofiction sur l'amour du cinéma et la transmission paternelle

La réalisatrice Francesca Comencini livre une autofiction bouleversante intitulée « Prima la vita ». Ce film explore son enfance à Rome, ses années de plomb et son rapport complexe avec son père, disparu en 2007. La réalisatrice dépeint leur exil à Paris, où ils trouvent refuge dans le cinéma et les promenades nocturnes. « Prima la vita » est un hommage touchant à l'amour du cinéma et à la puissance de l'imaginaire.

Avec « Prima la vita » – titre tiré d'une phrase de Luigi Comencini : « Prima la vita, poi il cinema » (« D’abord la vie, puis le cinéma ») –, la réalisatrice Francesca Comencini (« Pianoforte », « Zeno », la série « Gomorra ») livre une autofiction cathartique sur ce qu'elle doit à l'auteur de « l’Incompris » (1966), mélodrame déchirant sur l’aveuglement d’un père.

« Prima la vita » raconte d'abord une enfance radieuse à Rome puis bascule dans les années de plomb italiennes, les désillusions d'une génération et la toxicomanie de Francesca que son père combat en s'exilant avec elle à Paris où, repliés sur eux-mêmes, ils tuent tant bien que mal le temps en allant au cinéma et en marchant la nuit. Onirique – parce que Comencini a réalisé « les Aventures de Pinocchio » (1972), les entrailles d'une baleine rouge hantent le film –, ce huis clos, parfaitement loyal aux souvenirs de la cinéaste de 63 ans, crie à la fois son amour du cinéma et de ce pouvoir de l'imaginaire auquel croyait plus que tout son père, disparu en 2007, sondant ses remords enfouis et exprimant ce qu'ils ne se sont jamais dit. Dans un hôtel cosy du 6e arrondissement de Paris, Francesca Comencini salue le producteur Dominique Besnehard – qui, peinard dans un coin, attend une actrice –, tire en douce sur une cigarette électronique et évoque avec une douceur infinie, en emmêlant les personnages, mais aussi le « je » et le « nous », ce beau film sur la transmission, aussi personnel qu'universel, puisque toutes les filles du monde s'y reconnaîtront.





