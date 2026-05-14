France wants to quickly transfer two orcas from Marineland in Spain to France due to an emergency situation

The French government wants to quickly transfer two orcas from Marineland in Spain to France due to an emergency situation. The orcas are currently being held in deteriorating conditions at Marineland, which has been closed since January 2025.

La France souhaite envoyer rapidement en Espagne les deux orques du Marineland d'Antibes, fermé, face à une situation d'urgence, indique jeudi au journal Nice-Matin le ministre qui suit le dossier, suscitant les critiques d'une ONG de défense de ces animaux.

Depuis que ce parc aquatique a fermé ses portes en janvier 2025, deux orques et une douzaine de dauphins restent sur place, dans des bassins qui se dégradent. Leur destination reste très débattue. Si on ne fait rien, compte tenu de l'état des bassins, on les condamne.

Nous avons donc préparé toutes les conditions pour leur transfert vers l’Espagne, si on trouve une solution pour ce qui devient une situation d'urgence, a affirmé au quotidien niçois le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Toutes les autorisations sont disponibles. Il appartient à Marineland et aux parcs espagnols de se mettre d'accord pour procéder au transfert, qui est possible dans les semaines à venir.

M. Lefèvre doit se déplacer à Antibes (sud-est) vendredi matin pour s'entretenir avec la direction et le personnel de Marineland. Ce parc appartient à un groupe espagnol, Parques Reunidos, qui propose de transférer les cétacés vers un parc aux îles Canaries, Loro Parque, propriété d'un concurrent. Cette solution est dénoncée par les défenseurs des animaux, pour qui ce parc espagnol n'est pas adapté aux orques, la femelle Wikie (24 ans) et son fils Keijo (12 ans).

Ces militants plaident pour des sanctuaires en semi-liberté. Le risque est évident d'un effondrement potentiel des bassins (... ) Je ne veux pas prendre ce risque-là. Chaque jour compte, a-t-il expliqué à Nice-Matin.

La situation des dauphins est moins problématique, leur transfert pouvant attendre l'achèvement de la construction, en 2027 normalement, d'un bassin adapté au ZooParc de Beauval (centre-ouest)





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

France Spain Orcas Marineland Emergency Situation Transfer Spain Loro Parque Sea Shepherd Zooparc De Beauval

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerte au hantavirus en France : Point complet sur la souche Andes et les mesures sanitairesAnalyse détaillée de la situation sanitaire en France suite à l'apparition de cas de hantavirus liés au navire MV Hondius, avec un focus sur la dangerosité de la souche andine et la réponse du gouvernement.

Read more »

'Michael': le biopic sur Michael Jackson franchit déjà les 3 millions d'entrées en FranceMalgré un accueil critique mitigé, le biopic consacré à la superstar américaine, réalisé par Antoine Fuqua, a séduit plus de trois millions de spectateurs dans l'Hexagone en trois semaines.

Read more »

Problème de justice pénale en France : un nouveau moyen pour éviter les procès criminels classiquesLe gouvernement français a finalement retiré le projet de loi SURE, qui prévoyait une nouvelle procédure alternative pour les crimes en France, après des tensions avec les avocats pénalistes. Le projet devait permettre à un accusé reconnaissant intégralement les faits d'éviter un procès criminel classique en échange d'une peine négociée avec le parquet et réduite d'un tiers, et l'inclure de la nouvelle procédure, qui devait initialement s'appliquer à une partie des affaires jugées aux assises et en cour criminelle. Le ministre de la Justice a finalement exclu les crimes contre la personne et tous les délits relevant des courts d'assises de ce nouveau dispositif, réduisant considérablement sa portée. Il estime qu'il permettrait d'accélérer des procédures devenues extrêmement longues et profondes hausses de tensions avec les professionnels de la justice et les victimes.

Read more »

La France veut rapidement envoyer en Espagne les orques du Marineland d’AntibesLa France souhaite envoyer rapidement en Espagne les deux orques du Marineland d’Antibes, fermé, face à « une situation d’urgence », indique jeudi au journal Nice-Matin le ministre qui suit le dossier, suscitant les critiques d’une ONG de défense de ces animaux.

Read more »