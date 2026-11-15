France-Turquie : Conditions de qualification en quarts de Ligue des Nations

Détails sur le match France-Turquie du 15 novembre. Les conditions exactes pour la qualification de l'équipe de France aux quarts de finale de la Ligue des Nations.

La sélection française affronte la Turquie ce dimanche 15 novembre à 20h45, au Stade Atlantique Bordeaux Métropole, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Ce match constitue une échéance critique pour les hommes de Zinédine Zidane, qui doivent impérativement obtenir un résultat positif pour valider leur accès aux quarts de finale. La rencontre se déroule dans un contexte de haute tension après la défaite des Bleus face à l'Italie le jeudi 12 novembre.

Mécanique de qualification des Bleus

Pour se qualifier, l'équipe de France doit obtenir au minimum un point, soit un match nul, ou une victoire face à la sélection turque. Une victoire permettrait également aux Français de terminer en tête du groupe 1, sous réserve du résultat du match opposant la Belgique à l'Italie dans la foulée. Ce scénario dépendra strictement du classement entre les trois équipes, la France et l'Italie comptant chacune 10 points, tandis que la Belgique affiche 9 unités. La Turquie, avec zéro point, est définitivement éliminée et reléguée en ligue B.

Also read France-Turquie : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match décisif des Bleus en Ligue des Nations

Enjeux sportifs et enjeux tactiques

Le retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ est attendu, le capitaine ayant subi une gêne aux ischios avant le match contre l'Italie à Milan. Michael Olise, buteur lors de la dernière journée, devrait également occuper une place centrale dans l'analyse tactique de Zinédine Zidane. Le sélectionneur devra également trancher sur la composition de son milieu de terrain, envisageant potentiellement l'alignement de Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot et Rayan Cherki. La défense devra également s'adapter, notamment sur la position de Malo Gusto après sa prestation critiquée, et gérer l'absence de Dayot Upamecano, parti du rassemblement pour des raisons personnelles.

Advertisement

La menace offensive turque

Malgré son élimination sportive, la sélection turque disposera de créneaux offensifs spécifiques avec Arda Güler, auteur d'un coup franc mémorable contre la Belgique, et Hakan Çalhanoğlu. Barış Alper Yılmaz complétera cette dynamique offensive capable de troubler la solidité défensive française. La composition probable turque inclut les gardiens Ozer et les défenseurs Topcu, Bardakci et Demiral, ainsi qu'un milieu de terrain riche en créativité avec Kadioglu, Yuksek et Ozcan.

Perspectives et diffusion médiatique

Cette rencontre déterminante sera diffusée en direct sur la chaîne TF1 et accessible en streaming sur TF1+. Elle s'inscrit dans une journée décisive pour la Ligue des Nations, marquée également par l'affiche Espagne-Angleterre et le choc Belgique-Italie. Les résultats de ces autres matchs détermineront les dernières places pour les quarts de finale et le classement final du groupe 1 de ligue A.