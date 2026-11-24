France Travail Quimper Nord publie une série d'offres d'emploi dans le Finistère. Postes en CDI et CDD accessibles aux débutants ou exigeant de l'expérience.

France Travail Quimper Nord propose actuellement une multitude de postes disponibles dans les environs de Quimper, incluant les communes d' Ergué-Gabéric et de Saint-Évarzec. Ces opportunités couvrent des contrats à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) pour divers secteurs professionnels. Les horaires varient entre 17h30 et 41 heures par semaine selon les besoins des employeurs.

Détails des postes et exigences d'expérience

France Travail Quimper Nord a listé plusieurs offres nécessitant une expérience professionnelle spécifique. Un poste basé à Quimper en CDI de 39 heures demande cinq ans d'expérience. Un autre à Quimper en CDI de 35 heures exige six mois d'expérience et le permis de conduire B. Un troisième poste à Quimper en CDI de 35 heures requiert deux ans d'expérience. Un autre à Ergué-Gabéric en CDI de 35 heures demande trois ans d'expérience et un diplôme de niveau BTS ou DUT. Un poste à Quimper en CDD de quatre mois et 35 heures nécessite une année d'expérience.

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Opportunités accessibles aux débutants sans expérience

France Travail Quimper Nord indique aussi plusieurs postes ouverts aux débutants acceptés sans expérience préalable. Un poste à Saint-Évarzec en CDI de 35 heures accepte les débutants. Un autre à Quimper en CDD de deux mois et 35 heures est également accessible aux débutants. Un poste à Saint-Évarzec en CDI de 41 heures accepte les débutants pour un CAP boulanger. Un autre à Saint-Évarzec en CDI de 35 heures accepte les débutants pour un CAP pâtissier. Un poste à Ergué-Gabéric en CDD de six mois et 35 heures accepte les débutants.

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Offres sectorielles et spécificités contractuelles

France Travail Quimper Nord offre des postes avec des horaires atypiques et des diplômes spécifiques. Un poste à Plomelin en CDI de 18 heures accepte les débutants et exige le permis B. Un poste à Quimper en CDI de 21 heures demande deux ans minimum d'expérience et un Bac + 2 en comptabilité. Un poste à Quimper en CDD de un mois et 17h30 demande une année d'expérience et un BTS comptabilité. Un poste à Quimper en CDI de 35 heures nécessite un BP ECSR. Un poste à Quimper en CDD de un mois et 35 heures accepte les débutants avec un niveau Bac + 3 à + 4 pour les infirmiers.

Processus de candidature et prochaines étapes

France Travail Quimper Nord précise que pour postuler à l'une de ces offres, il faut noter le numéro qui intéresse le candidat. Le candidat doit ensuite se rendre sur le site https://www.francetravail.fr pour finaliser la démarche. La candidature est automatiquement transmise à un conseiller de France Travail. Ce conseiller fera le lien direct avec l'employeur pour assurer le suivi du dossier de recrutement dans la zone de Quimper Nord.