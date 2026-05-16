France to Host Pope Francis for State Visit in September 2026

The Vatican has announced that Pope Francis will be visiting France from September 25 to 28, 2026, with a focus on Paris and the UNESCO headquarters. This is the first state visit by a pope in France since 2008, and it signifies the pope's interest in dialogue with European countries historically linked to Catholicism.

J'ai vite compris combien il était intéressé par ce voyage : la France accueillera le Pape Léon XIV en septembre prochainLe pape Léon XIV effectuera une visite d'État en France du 25 au 28 septembre 2026, incluant une étape à Paris pour visiter le siège de l' Unesco .

Ce voyage apostolique du souverain pontife constitue une première historique à dimension nationale dans l'Hexagone depuis 18 ans. Le pape Léon XIV effectuera une visite d'État officielle en France du 25 au 28 septembre 2026. Il s'agit du premier voyage d'un souverain pontife à dimension nationale dans l'Hexagone depuis la venue de Benoît XVI en septembre 2008. Le souverain pontife se rendra notamment à Paris pour visiter le siège de l'Unesco.

Bien que le programme précis reste à communiquer, la Conférence des évêques de France évoque également des étapes en préparation dans la ville de Lourdes. Répondant à l'invitation d'Emmanuel Macron et du cardinal Jean-Marc Aveline lancée au Vatican en avril, ce voyage du pape américain marque sa volonté de dialoguer avec les pays européens historiquement liés au catholicisme.

Le pape Léon XIV effectuera une visite d'État en France du 25 au 28 septembre, la première d'un souverain pontife dans l'Hexagone depuis 18 ans, et visitera notamment Paris. Le pape américain se rendra notamment à Paris pour visiter le siège de l'Unesco, a indiqué samedi le Vatican dans un communiqué, sans préciser d'autres lieux.

Il s'agit d'une première depuis la visite de Benoît XVI en septembre 2008 : le pape François s'était rendu trois fois dans le pays, à Strasbourg, Marseille et en Corse, mais n'avait jamais accepté d'y effectuer une visite d'État officielle à dimension nationale. Nous nous réjouissons que Sa Sainteté le Pape Léon XIV ait confirmé son voyage en France.

Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. Après l'Espagne en juin, cette visite confirme le retour du pape dans les pays européens à l'histoire étroitement liée au catholicisme et en voie de déchristianisation, illustrant la volonté de l'Église de dialoguer malgré des fractures grandissantes sur divers sujets éthiques et politiques.

Cette annonce fait suite à l'invitation du président de la conférence des évêques de France (CEF), le cardinal Jean-Marc Aveline, appuyée par le président Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Léon XIV au Vatican en avril. Dans les échanges que j'ai eus avec le Pape depuis son élection, j'ai vite compris combien il était très intéressé par un tel voyage. Ce que vit l'Église qui est en France, son dynamisme missionnaire mais aussi les défis qu'elle affronte, l'intéresse particulièrement.

Le programme précis du voyage et les modalités pratiques seront communiqués ultérieurement par le Saint-Siège, a précisé la CEF. Un comité de pilotage se met en place sous sa coordination. Le 6 mai, la CEF avait émis un communiqué optimiste évoquant des préparatifs en bonne voie pour cette visite, avec des étapes à Paris et à Lourdes.

Léon XIV, francophile, capable de lire des discours en français mais moins à l'aise pour le parler, a exprimé, à différentes occasions, la grande estime qu'il porte à notre pays et à son histoire spirituelle. Lourdes avait accueilli Jean-Paul II en 1983 et en 2004, puis Benoît XVI en 2008. À chaque fois, des centaines de milliers de personnes avaient fait le déplacement, selon le sanctuaire.

Double attentat-suicide en Algérie pendant la visite du Pape Léon XIV : deux kamikazes se sont fait sauter à 40 kilomètres d'Alger. Messe de Pâques : au Vatican, le pape Léon XIV fustige la banalisation de la guerre et presse les puissants de choisir enfin la paix. À Monaco, le pape Léon XIV interpelle les privilégiés et appelle à plus de solidarité devant 5 000 fidèles. Pape Léon XIV fan de cinéma ?

Le souverain pontife dévoile les films qui lui tiennent le plus à cœur avant la venue de stars au Vatican. Il s'agit d'une première depuis 500 ans : pourquoi le roi Charles III va-t-il prier aux côtés du pape Léon XIV





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