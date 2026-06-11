France to experience heatwave with temperatures soaring to 35°C, as anticyclone strengthens

The heatwave is expected to last from the weekend of June 13-14, with temperatures exceeding 35°C in several regions of France, including the south-west. The anticyclone is expected to strengthen and spread across the country, leading to high temperatures and the potential for heatwaves.

Un anticyclone va gonfler sur la France à partir de ce vendredi 12 juin 2026. Et les températures vont grimper. Où fera-t-il le plus chaud ?

Les prévisions. Les températures vont dépasser les 35°C dans plusieurs régions de France à partir de ce week-end des samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2026. (Illustration ©AFP/Anadolu/Mathieu Prudhomme)C’est le retour de la fournaise, et des nuits tropicales, ces nuits durant lesquelles la température minimale ne descend pas en dessous de 20°C. La France, et surtout sa partie sud, s’apprête à vivre une nouvelle séquence de chaleur.

Un anticyclone qui va se consolider dès ce jeudi autour de 1030 hectopascals sur le golfe de Gascogne va se renforcer dès ce vendredi 12 juin 2026 sur la moitié sud, avant de s’étendre plus largement durant le week-end des samedi 13 juin et dimanche 14 juin à la faveur des hausses de pression en altitude sur le bassin méditerranéen. Un grand requin blanc filmé en Méditerranée pour la première fois : se rapproche-t-il des côtes françaises





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