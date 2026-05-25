France sous un dôme de chaleur : le blocage oméga et les fortes chaleurs

La France est actuellement sous un dôme de chaleur qui a été baptisé le « blocage oméga ». Ce phénomène est causé par le changement de direction du courant aérien jet stream venu de l'Atlantique qui aspire l'air chaud du Sud. Cela crée une bulle qui ressemble à la lettre grecque oméga d'où le nom. Les fortes chaleurs sont attendues dès le mois de mai et le pic est attendu en début de semaine prochaine. Déjà demain, dans toute la France, il fera 8°C de plus par rapport aux normales de saison.

Actuellement, la France est sous un dôme de chaleur que l'on appelle le « blocage oméga ». Concrètement, le courant aérien « jet stream » venu de l'Atlantique change de direction et aspire l'air chaud du Sud.

Cela crée une bulle dont la forme ressemble à la lettre grecque oméga d'où le nom. Il va falloir s'habituer à ces fortes chaleurs dès le mois de mai. Le pic est attendu en début de semaine prochaine. Déjà demain, dans toute la France, il fera 8°C de plus par rapport aux normales de saison. TF1 | Reportage E. THIRARD, Z. CHARONNET, T. GATH





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