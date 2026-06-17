France-Sénégal : le rôle de Koundé et les changements à la pause qui ont renversé le match

Analyse tactique détaillée de la victoire de la France face au Sénégal (3-1) en Coupe du monde, mettant en exergue les modifications à la mi-temps, notamment le repositionnement de Jules Koundé et l'échange Olise-Dembélé, qui ont permis aux Bleus de retrouver fluidité et efficacité offensive.

Le débrief tactique de France-Sénégal met en lumière les ajustements décisifs opérés par Didier Deschamps à la mi-temps, permettant à l'équipe de France de renverser le cours du match face aux Lions de la Teranga.

Après une première période laborieuse marquée par un déchet technique important et une certaine lourdeur dans les appuis, les Bleus ont effectué un retour spectaculaire en seconde moitié, s'imposant finalement 3-1. Ce succès repose en grande partie sur des modifications structurelles, notamment le repositionnement de Jules Koundé et l'échange de positions entre Michael Olise et Ousmane Dembélé. Ces changements ont libéré le potentiel offensif français, avec une efficacité redoutable dans l'animation et la finition.

En première mi-temps, le latéral droit Jules Koundé s'est retrouvé dans une position avancée et excentrée, compensant les déplacements de ses coéquipiers et servant de solution de passe large dans un bloc sénégalais très dense dans l'axe. Cependant, cette configuration le plaçait en contre-emploi, car son profil de défenseur formé dans l'axe et habitué à un rôle de sécurité n'était pas adapté à ces zones de jeu.

Il a donc multiplié les pertes de balle, au nombre de quinze, et rendu des choix négatifs, illustrant les difficultés des Bleus à créer le danger. Parallèlement, Michael Olise, pourtant positionné à droite, se déplaçait déjà vers l'axe, laissant Koundé dépassé sur le côté. À la pause, le coach français a procédé à deux ajustements majeurs. D'abord, Michael Olise a été déplacé dans l'axe, tandis qu'Ousmane Dembélé récupérait l'aile droite.

Ensuite, et surtout, Jules Koundé a vu son rôle profondément modifié : il a commencé à toucher moitié moins de ballons dans le dernier tiers et a adopté une position plus basse et intérieure, agissant comme un leurre plutôt qu'un point de sortie. Cette réorganisation a permis à Dembélé de disposer de la largeur et à Mbappé de recevoir des ballons dans de meilleures conditions, comme sur l'action du premier but où Olise délivre une passe décisive.

L'efficacité offensive retrouvée, portée par le duo Olise-Mbappé, a été décisive, contraignant le Sénégal à se déplacer sur la largeur et créant des espaces exploités par les Bleus. La transformation de l'équipe s'explique ainsi par une meilleure adéquation entre les profils des joueurs et leurs positions sur le terrain





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