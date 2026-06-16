France-Sénégal : Deschamps mise sur un quatuor offensif et la charnière Upamecano-Saliba

Pour le premier match de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 offensif avec Mbappé en pointe, Dembélé, Doué et Olise. La défense centrale est confiée à Upamecano et Saliba. Un test important contre le Sénégal.

Pour le premier match de l'équipe de France au Mondial 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé une composition offensive audacieuse face au Sénégal . Comme lors de la préparation, il opte pour un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe, soutenu par Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise.

Le choix de Doué sur l'aile gauche, préféré à Bradley Barcola, a surpris, mais s'inscrit dans la logique de rotation offensive voulue par Deschamps. En défense, la charnière Dayot Upamecano-William Saliba est reconduite, tandis que Théo Hernandez et Jules Koundé occupent les couloirs. Mike Maignan garde les cages. Ce dispositif, déjà testé contre l'Irlande du Nord, vise à maximiser la polyvalence des attaquants, capables de permuter entre les lignes.

Le match contre le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'annonce comme un test sérieux pour les Bleus. Didier Deschamps justifie ses choix par la nécessité de protéger les joueurs et de gérer les forces physiques après une préparation perturbée par des blessures. Interrogé sur l'absence de Mbappé lors de la conférence de presse, il a rappelé que le capitaine des Bleus reste un leader incontesté, mais que l'équipe doit savoir fonctionner sans lui.

Le sélectionneur a également évoqué le groupe I, jugé homogène, et refusé de désigner un favori, même si l'Espagne, tenue en échec par le Cap-Vert, a montré que des surprises étaient possibles. Il a insisté sur l'importance de bien débuter le tournoi pour éviter la pression. Le onze aligné ce mardi contraste avec les matchs amicaux où Deschamps avait souvent alterné les systèmes.

La charnière Saliba-Upamecano, qui a peu joué ensemble, devra faire preuve de cohésion face à l'attaque sénégalaise menée par Sadio Mané. Au milieu, le duo N'Golo Kanté et Youssouf Fofana aura la lourde tâche de contrôler le tempo et de protéger la défense. En attaque, la liberté de mouvement des quatre joueurs offensifs est censée déstabiliser le bloc sénégalais, réputé pour sa discipline tactique.

Ce match d'ouverture est crucial pour lancer la campagne des Bleus dans cette Coupe du monde 2026, et les choix de Deschamps seront scrutés de près. La France vise une troisième étoile, et tout commence face aux Lions de la Teranga





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