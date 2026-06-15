France - Sénégal : Deschamps et Kanté écartent l'idée d'une revanche avant le premier match des Bleus au Mondial 2026

En conférence de presse avant d'affronter le Sénégal, Didier Deschamps et N'Golo Kanté ont fermé la porte à une revanche de l'élimination de 2002, insistant sur la nécessité de bien lancer leur Coupe du monde. Le sélectionneur a aussi justifié la protection accordée à Kylian Mbappé face à la chaleur.

Avant d'affronter le Sénégal pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l'équipe de France a tenu une conférence de presse. Le sélectionneur Didier Deschamps et le milieu de terrain N'Golo Kanté se sont exprimés, tous deux rejetant l'idée d'une revanche après l'élimination surprise des Bleus face au Sénégal en 2002.

Kanté, qui devrait être remplaçant pour ce premier match, a souligné que l'objectif était simplement de bien démarrer la compétition et d'aller le plus loin possible. Il a exprimé sa motivation à remporter un second titre mondial après celui de 2018. Didier Deschamps a de son côté expliqué avoir dispensé Kylian Mbappé de la conférence de presse pour le protéger, en raison des longs trajets entre l'hôtel, le stade et le terrain d'entraînement, aggravés par les fortes chaleurs.

Il a également précisé qu'il maintiendra sa confiance en l'équipe qui a joué le dernier match de préparation contre l'Irlande du Nord. N'Golo Kanté a abondé dans le sens de son entraîneur, relevant que la chaleur a été prise en compte dans la préparation et que tous les joueurs, y compris ceux sur le banc, auront un rôle à jouer.

Le milieu de terrain de Fenerbahçe, doyen du groupe à 35 ans, a conclu en exprimant son désir de profiter de cette deuxième Coupe du monde et de gagner à nouveau





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