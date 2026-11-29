La France remporte la Coupe des Nations de rugby 2024 grâce à un essai décisif de Théo Attissogbe. Découvrez l'analyse tactique et les réactions après la victoire 40-34.

Les Bleus ont arraché une victoire historique 40-34 contre l'Afrique du Sud en finale du Championnat des Nations de Rugby. Cette victoire s'est jouée dans les dernières secondes grâce à une action collective inoubliable orchestrée par Antoine Dupont et terminée par l'essai de Théo Attissogbe. L'équipe de France dirigée par Fabien Galthié a dû surmonter une pénalité majeure liée aux substitutions avant de dominer le match.

Le Dénouement Tactique de la Finale

La France a marqué son essai décisif après avoir conservé le ballon pendant plus de quatre minutes en supériorité numérique. Théo Attissogbe a plongé dans l'en-but sud-africain pour sceller la victoire après que la mêlée ordonnée a redonné la possession aux Bleus à quinze secondes de la fin. Ce geste symbolise la résilience du groupe construit par Fabien Galthié depuis des années sur le plan international.

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Avant cette séquence finale, l'Afrique du Sud menait un point au score à trente-quatre à trente-trois. Les Sud-Africains ont profité de leur avantage numérique pour exercer une pression intense, mais les Français ont maîtrisé la situation avec précision. La capacité à garder la possession malgré l'infériorité sur le terrain a été la clé de cette victoire éclatante.

Gestion Des Effectifs Et Supériorité Numérique

Le XV de France a dû faire face à une carence en première ligne après la blessure de Jean-Baptiste Gros et le carton jaune infligé à Jefferson Poirot à la soixante-quinzième minute. Cette situation a obligé Fabien Galthié à remplacer deux joueurs par un seul pour respecter les règles de gestion des blessures et des sanctions. Cette décision a créé une situation unique où la France évoluait avec treize joueurs contre quatorze pour les Springboks.

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Maxime Lamothe est entré en jeu pour pallier ce manque en première ligne. Il a fait sortir François Cros et Florian Verhaeghe pour maintenir l'équilibre du pack. Cette règle de la carence a probablement sauvé les Bleus en empêchant les Springboks de mettre une pression physique insoutenable lors d'une poussée de folie.

Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont alors pu lancer leur symphonie offensive. Thomas Ramos n'a pas eu besoin de convertir de pénalité car les Springboks n'ont jamais contesté les rucks pour éviter de donner l'opportunité à l'ouvreur français de marquer. La discipline des Sud-Africains a permis aux Français de contrôler le rythme du jeu dans la dernière phase de la rencontre.

Performance Collecte Et Réactions Des Joueurs

Antoine Dupont a dirigé cette dernière séquence en envoyant le ballon au large pour libérer l'espace. Théo Attissogbe a servi de pivot parfait avant que Paul O'Mahony ne transmette le ballon à François Gourgues. Ce dernier a échappé à Handre Pollard et a créé la brèche qui a permis à Dupont d'arriver à un mètre de l'en-but. Romain Ntamack et Thomas Ramos ont assuré la continuité du jeu avant la conclusion.

François Gourgues a exprimé sa joie après la rencontre en affirmant que l'équipe avait puisé au fond d'elle-même. Il a déclaré être comblé et heureux de cette victoire obtenue dans des conditions extrêmes. Charles Ollivon a également salué l'ambiance du match en qualifiant l'expérience de régal pour tous les joueurs présents sur le terrain.

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Théo Attissogbe devient l'illustration parfaite du French Flair dans cette œuvre collective. Son talent et son calme ont permis de concrétiser une stratégie mise en place sur des mois. Cette victoire contre l'Afrique du Sud consolide la position de la France dans le rugby mondial après un match intense et émotionnel.