France rétrogradée dans le classement mondial de la corruption

La France perd cinq places dans le classement de Transparency International des pays les moins corrompus, passant de la 20e à la 25e position. L'ONG met en évidence une dégradation alarmante de la situation en France, pointant notamment du doigt les affaires politico-judiciaires impliquant plusieurs ministres et l'abandon du principe de démission d'un ministre mis en examen.

L'ONG Transparency International a publié son classement annuel des pays les moins corrompus, et la France a subi une rétrogradation de cinq rangs, se retrouvant à la 25e position. Cette baisse, qualifiée d'« inédite » par l'organisation, est attribuée à une « dégradation alarmante et inédite de la situation » en matière de corruption dans le pays.

La France est désormais classée parmi les pays « risquant de perdre le contrôle de la corruption », ce qui constitue, selon Transparency International, « un signal d'alerte pour la démocratie ». Le rapport de l'ONG met en évidence une multiplication des atteintes à la probité dans un contexte de crise institutionnelle, citant notamment 26 ministres impliqués dans des affaires politico-judiciaires depuis 2017. L'abandon du principe de démission d'un ministre mis en examen, initialement défendu par le président de la République, est également dénoncé comme un facteur aggravant le sentiment d'impunité chez les élus.La France demeure néanmoins parmi les 30 pays les mieux notés, dépassant les États-Unis (28e) et la Chine (66e). Cependant, l'ONG souligne l'importance de renforcer les moyens de lutte contre la corruption. Transparency International appelle les pouvoirs publics à renforcer les moyens du parquet national financier (PNF), à accroître l'indépendance du Parquet, à promouvoir la transparence des rencontres avec les lobbies, et à obliger les élus à rendre publics leurs rendez-vous avec les groupes d'intérêt. L'ONG recommande également de rattacher au Premier ministre le pilotage de la politique publique de lutte contre la corruption.A l'échelle mondiale, Transparency International met en garde contre les risques de corruption dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Le détournement des fonds publics destinés à la transition énergétique est une menace importante, notamment dans les pays perçus comme les plus corrompus. Selon l'ONG, des milliards de dollars de fonds climatiques sont volés ou utilisés à mauvais escient chaque année. Elle appelle les gouvernements et les organisations internationales à intégrer des mesures anticorruption dans leurs efforts climatiques pour protéger les financements, rétablir la confiance et maximiser leur impact.





