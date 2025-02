France Refuse d'Être Exclue des Négociations sur l'Ukraine

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, affirme que la France, en tant que puissance nucléaire, joue un rôle essentiel dans les négociations concernant la crise ukrainienne et refuse d'être exclue des discussions.

Alors que Donald Trump a discuté avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en vue de négociations futures entre la Russie et l'Ukraine, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, affirme que la France « n'est pas mise de côté ». « La France et la Grande-Bretagne ne sont pas dans la même situation que les autres, nous sommes des puissances nucléaires », a déclaré le ministre sur BFMTV.

« Où a eu lieu le sommet informel entre le président Trump et le président Zelensky ? À Paris », a souligné Sébastien Lecornu, faisant référence à la rencontre de décembre dernier à Paris entre l'ancien président américain et son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky estime que les pays européens doivent également avoir une place « à la table des négociations ». La vice-présidente de la Commission européenne et cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'aucun accord conclu « sans nous » ne fonctionnerait. « Toute solution rapide est un mauvais accord que nous avons déjà vu, comme à Minsk », a-t-elle assuré. Pour Sébastien Lecornu, la question d'un possible accord de paix entre Kiev et Moscou « se traitera soit en format OTAN soit de manière multilatérale ». « Beaucoup de capitales européennes se sentent délaissées, mais surtout inquiètes parce que leur sécurité a été historiquement déléguée depuis la fin de la Guerre Froide à Washington ? La réponse est oui », a-t-il ajouté sur notre antenne. Pour le ministre des Armées, ce qui est en jeu « n'est pas seulement la sécurité de l'Ukraine, c'est aussi la nôtre à moyen et long terme. En réalité, c'est vraiment l'intérêt de l'administration américaine de réunir les Européens autour de la table ».





