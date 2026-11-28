Des dizaines de milliers de manifestants défileront dans plus de 30 villes françaises ce samedi pour dénoncer les violences faites aux femmes et réclamer des moyens accrus pour les services publics.

Des mobilisations d'envergure se préparent samedi dans plus d'une trentaine de villes à travers la France, marquant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Ce rassemblement s'inscrit dans un contexte social tendu, mêlant revendications féministes urgentes et contestation sociale qui se poursuit depuis plusieurs mois. L'objectif est de dénoncer les violences sexistes et sexuelles tout en réclamant des moyens financiers spécifiques pour les associations et les services publics.

Cadre légal et contexte de mobilisation

Ces appels à manifester ont été lancés par une coalition large incluant des associations féministes, des syndicats et divers mouvements sociaux comme les Gilets Jaunes. Le mouvement s'étire depuis deux mois, avec des cortèges prévus pour le septième samedi consécutif dans la capitale. Cette continuité dans la protestation vise à maintenir la pression sur les instances politiques et à répondre à la nécessité de mettre fin aux violences économiques et physiques contre les femmes.

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La mobilisation prend une ampleur particulière cette année, puisqu'elle se superpose à des revendications plus larges concernant les moyens accordés aux lycées et aux universités, ainsi que la défense du pouvoir d'achat. Les organisateurs espèrent ainsi créer un raz-de-marée féministe dans toutes les grandes villes du pays pour que les violences sexistes cessent définitivement.

Positions syndicales et acteurs clés

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a fermement défendu la cause devant la presse en insistant sur la nécessité de mettre un terme aux violences économiques qui fragilisent les femmes. Les organisations syndicales telles que la CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP ont également annoncé une nouvelle journée d'action pour le mardi 1er décembre, appelant l'ensemble des agents et agentes publics à rejoindre le mouvement.

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À Paris, deux cortèges distincts sont attendus à partir de 14 heures, reflétant la diversité des collectifs en présence. Le premier, initié par le collectif féministe #NousToutes, rejoindra la place de la Nation depuis la place de la République pour dénoncer les violences de genre, sociales et d'État. Le second, organisé par le collectif Grève féministe, déplacera ses manifestants de la place du Panthéon à la place d'Italie pour réclamer l'élimination totale des violences faites aux femmes.

Implications concrètes et suite des événements

La jeunesse, moteur principal de la contestation sociale depuis fin septembre, sera également très présente samedi. L'intersyndicale, regroupant l'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante, la Fage et l'Unef, participera au défilé au départ du Panthéon pour défendre plus de moyens dans l'éducation. Parallèlement, la coordination des Gilets Jaunes a appelé à manifester contre la vie chère et pour une démocratie plus directe, en soutenant la lutte pour l'égalité femmes-hommes.

Ce mouvement protéiforme, qui a suscité des affrontements avec les forces de l'ordre, semble toutefois marquer le pas quant au nombre de participants, en baisse ces dernières semaines. Si plusieurs centaines de milliers de personnes avaient été comptabilisées le 17 octobre, la police parisienne s'attend néanmoins à environ 40 000 manifestants samedi, estimant cette mobilisation supérieure à celle du week-end précédent grâce au nombre accru d'actions revendicatives prévues.

Enjeux législatifs et réponses judiciaires

Au cœur des revendications figure l'adoption de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, inscrite à l'agenda parlementaire après la mort de la collégienne Lyhanna au printemps. Ce texte vise à agir sur toute la chaîne de violence, de la prévention à la réparation. Sur le plan judiciaire, le procureur de Bordeaux Renaud Gaudeul a rappelé le rôle du parquet face aux débordements, mentionnant près de 500 gardes à vue depuis le 1er octobre et l'ouverture de cinq enquêtes confiées à l'IGPN.