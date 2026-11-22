France Parrainages inaugure son antenne en Eure-et-Loir pour développer le parrainage de proximité. L'association recrute des bénévoles pour soutenir les enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance.

France Parrainages a officiellisé vendredi 20 novembre l'ouverture de son antenne en Eure-et-Loir, une initiative destinée à renforcer le soutien aux enfants vulnérables dans le département. Cette structure, qui fonctionne concrètement depuis l'année précédente, vise à instaurer des liens de proximité essentiels pour les mineurs confrontés à l'isolement ou à une précarité sociale aiguë. L'organisation sollicite activement l'adhésion de bénévoles pour étendre son réseau d'entraide locale.

Une antenne dédiée au parrainage de proximité

France Parrainages a pour mission principale de tisser des liens affectifs durables avec des enfants en danger ou dont les repères familiaux sont fragilisés. Cette antenne eurélienne permet de proposer un accompagnement personnalisé où le parrain ou la marraine partage régulièrement du temps avec l'enfant. Les activités incluent des sorties culturelles, des découvertes d'environnements nouveaux et des échanges simples qui apportent des repères stables en dehors du cadre institutionnel.

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Le dispositif répond spécifiquement aux besoins des enfants accueillis en établissements ou ceux accompagnés par l'Aide Sociale à l'Enfance tout en restant au domicile familial. En Eure-et-Loir, la direction souhaite développer ce réseau de solidarité pour que davantage de jeunes puissent bénéficier de ce lien essentiel. Cela permet notamment de lutter contre la pauvreté et l'exclusion qui affectent certaines familles du territoire.

Présence des autorités et des partenaires institutionnels

L'événement d'inauguration a rassemblé plusieurs figures clés de la politique sociale du département et de l'association. Bertrand Massot, vice-président du Conseil départemental, était présent pour soutenir cette démarche. Francis Canterini, président de France Parrainages, a coordonné les cérémonies officielles aux côtés de la direction territoriale.

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Safiatou Yigang, Directrice générale adjointe des Solidarités, ainsi que Nadine Delberghe, Directrice de l'enfance et de la famille, ont également marqué leur engagement. Caroline Rimboeuf, Cheffe de service de l'Aide Sociale à l'Enfance, représentait les services sociaux directement concernés par ces mises en relation. Cette présence conjointe souligne la volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs publics autour de la protection de la jeunesse.

Un cadre légal renforcé par la loi Taquet

Le parrainage de proximité s'inscrit dans un cadre juridique solide depuis la loi Taquet du 7 février 2022. Cette législation prévoit la proposition systématique d'un parrainage aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. France Parrainages mobilise ainsi des parrains et marraines bénévoles qui s'engagent aux côtés des enfants dans la durée, dépassant la simple aide matérielle pour offrir une présence humaine constante.

L'association rappelle que cette approche permet à un enfant de compter sur un adulte de confiance, en dehors de son environnement habituel. Pour les professionnels de l'Aide Sociale à l'Enfance, cette relation complémentaire est un levier important pour la socialisation et le bien-être mental des mineurs confiés. Le département cherche à recruter une centaine de nouveaux parrains bénévoles pour répondre à la demande croissante.

Des résultats concrets sur le bien-être des enfants

Une étude d'impact menée par France Parrainages, publiée en juin 2026, met en lumière les effets positifs de ce dispositif. Près de neuf enfants sur dix déclarent se sentir plus heureux tous les jours grâce au parrainage. Plus de sept sur sept ont découvert de nouvelles activités avec leur parrain ou leur marraine, élargissant ainsi leur horizon social et culturel.

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Les résultats sont également significatifs du point de vue familial et professionnel. Plus de huit parents sur dix estiment que leurs relations avec leurs enfants se sont améliorées grâce à ce soutien externe. Du côté des professionnels de l'Aide Sociale à l'Enfance interrogés, 80 % estiment que le parrainage contribue à la création de liens d'amitié, tandis que 68 % observent une amélioration des troubles anxieux chez les jeunes accompagnés.

Une extension du réseau et un appel aux candidatures

France Parrainages poursuit le développement de son réseau territorial afin de proposer ce service au plus près des besoins locaux. Chaque année, plus de 1300 enfants bénéficient d'un soutien affectif et éducatif en France via ce réseau. À l'échelle internationale, plus de 22 000 enfants sont aidés dans les 15 pays d'intervention de l'association reconnue d'utilité publique.

Pour permettre au grand public de s'inscrire dans cette dynamique, une soirée d'information et de candidature a été organisée le vendredi 20 novembre à 18h30. L'association vise à sécuriser l'avenir des filleuls en leur offrant les moyens de s'épanouir et de devenir des acteurs de leur propre vie. Le rôle du parrainage se poursuit d'ailleurs au-delà de la prise en charge initiale par les services sociaux, assurant une continuité bienveillante.