France interdite l'accès au territoire français au ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

La France a interdit l'accès au territoire français au ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir après la diffusion d'une vidéo polémique montrant des militants de la « flottille pour Gaza » agenouillés et les mains liées après leur interception en mer et leur placement en détention dans le sud d'Israël.

Itamar Ben Gvir a posté mercredi une vidéo de militants de la « flottille pour Gaza » agenouillés tête au sol et les mains liées, après leur interception en mer et leur placement en détention dans le sud d'Israël.

La France a interdit l'accès à son territoire au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, après la diffusion d'une vidéo de militants de la « flottille pour Gaza » qui a provoqué un tollé international. De retour à Paris, plusieurs membres de la « Flottille pour Gaza » témoignent de traitements dégradants et d'agressions subis après leur interception en mer par les forces israéliennes.

En réaction, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé l'interdiction d'accès au territoire français pour le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, après la diffusion d'une vidéo polémique. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé des « violences », « attouchements » ou encore « humiliations » imposés par les forces israéliennes lors de leur détention.

La France a désapprouvé la démarche de cette flottille, qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires. Mais nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public





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