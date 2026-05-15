France inquiète à l'idée d'une saison 2026 à haut risque en raison de la prolifération du moustique tigre

En raison de la žáků taux s tde de cas et de transmissions autochtones de chikungunya identifiés depuis la mise en place de la surveillance renforcée en 2006, la France est actuellement en période de surveillance renforcée dans certaines régions. Pour limiter la présence du moustique tigre, il est recommandé de vider les coupelles de pots de fleurs et les objets laissés à l'extérieur, de couvoyer les récupérateurs d'eau de pluie ou les petites piscines, et de mettre une moustiquaire à l'entrée de la maison.

Après une année 2025 record, les autorités sanitaires craignent une saison 2026 à haut risque. En raison de la prolifération du moustique tigre sur son territoire, la France est désormais en période de surveillance renforcée dans certaines régions, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine, où des cas autochtones de chikungunya et de virus du Nil Occidental ont été signalés.

La croissance continue du moustique tigre est liée à la présence de gîtes larvaires, qui favorisent sa prolifération. Pour limiter sa présence, il est conseillé de vider les coupelles de pots de fleurs et les objets laissés à l'extérieur, de couvoyer les récupérateurs d'eau de pluie ou les petites piscines, et de mettre une moustiquaire à l'entrée de la maison. Les voyageurs en zone à risque doivent faire preuve de vigilance pendant tout leur séjour et informez-vous avant le départ





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