La France accuse les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran d'avoir orchestré des cyberattaques massives contre des réfrigérateurs de supermarchés, menaçant de sanctions européennes.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a confirmé officiellement que le corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran est l'instigateur principal de la série de cyberattaques de grande envergure qui ont paralysé des centaines de réfrigérateurs connectés dans les supermarchés français au mois d'octobre. Cette accusation majeure, annoncée en marge d'une réunion du G7 à Paris, a déclenché une réponse diplomatique immédiate de l'État français, incluant la convocation de l'ambassadeur iranien et l'annonce de mesures punitives coordonnées au niveau de l'Union européenne.

Responsabilité et Sanctions Européennes Majeures

Jean-Noël Barrot a qualifié cette opération informatique d'une attaque d'une ampleur et d'une agressivité sans précédent, affirmant que la France ne se privera d'aucune mesure jugée proportionnelle et nécessaire pour dissuader de nouvelles tentatives et sanctionner les auteurs de cet acte qualifié d'inacceptable. Le ministre a précisé qu'en plus des sanctions européennes visant tous les responsables identifiés, la France conserve la liberté d'agir avec discrétion si des actions supplémentaires s'avèrent stratégiquement nécessaires pour protéger la sécurité nationale. Cette position ferme vise à établir une dissuasion claire face à ce qui est désormais considéré comme une agression directe contre les infrastructures critiques du pays.

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Trafic Shahid Kaveh et Preuves Techniques Détaillées

Les enquêteurs, appuyés par l'Office anticybercriminalité et la Direction générale de la sécurité intérieure, ont identifié le groupe Shahid Kaveh comme l'unité exécutante de cette campagne, une unité cyber offensive affiliée au Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la révolution. Le centre de coordination des crises cyber a établi un faisceau d'indices convergents, soulignant que les techniques employées sont spécifiques à cette unité depuis avril 2026, avec des traces de code en farsi retrouvées dans l'infrastructure d'attaque et une opération relayée sur l'organe de propagande CyberbanNews dès le 13 octobre 2026. Les adresses IP analysées renvoient directement vers des terminaux localisés en Iran, renforçant la traçabilité de l'opération jusqu'au territoire iranien.

Procédure Judiciaire et Contrôle des Équipements

La procureure de Paris Laure Beccuau a confirmé que des juges d'instruction ont été saisis pour enquêter spécifiquement sur le chef du groupe Shahid Kaveh et ses deux adjoints directs. L'analyse technique révèle que les attaquants ont pris le contrôle à distance des équipements via des interfaces web, lançant des cycles de dégivrage anormaux à durée illimitée tout en désactivant les alertes de sécurité des sondes thermiques. Cette manipulation technique précise a été conçue pour éviter les arrêts d'urgence automatiques, permettant ainsi la perturbation continue des chaînes de froid sans intervention immédiate du personnel local.

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Impact Concret sur la Grande Distribution et Conséquences Matérielles

La cyberattaque, survenue dans la nuit du 11 au 12 octobre, a ciblé les contrôleurs de réfrigération des marques Danfoss et Dixemm, affectant environ 700 sites de la grande distribution à travers le territoire national. Les dégâts matériels ont été considérables, entraînant des pertes alimentaires massives pour les commerçants et causant une vingtaine de départs de feu dus à la surchauffe des compresseurs fonctionnant en permanence. Ces conséquences sécuritaires et économiques ont été qualifiées par le chef de la diplomatie française comme la première cyberattaque à grande échelle à des fins de sabotage sur le sol national, constituant une atteinte majeure aux intérêts de la Nation et à la sécurité des citoyens.

Extension Internationale et Réactions Diplomatiques

Le phénomène ne s'est pas limité à la France, puisque des établissements en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède ont subi des attaques similaires début novembre, provoquant une élévation dangereuse des températures dans leurs frigos. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, présent lors de l'annonce parisienne, a exprimé son incompréhension face à la ciberintelligentsia iranienne, notant que la France n'est pas directement impliquée dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran, tout en rejetant implicitement les démentis du Kremlin qui avait nié toute implication des groupes NoName057(16) et Z-Pentest.