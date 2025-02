France : Fin du Cycle de Réindustrialisation, Fermetures Industrielles en Plein Augment

Un nombre record de fermetures industrielles en France a signalé la fin d'un cycle de réindustrialisation. L'incertitude économique, la hausse des coûts de l'énergie et des salaires, ainsi que la dissolution politique contribuent à cette tendance inquiétante.

En 2024, un nombre alarmant de fermetures industrielles a été enregistré en France. Selon une enquête réalisée conjointement par 'ici' et le magazine 'L'Usine Nouvelle', 89 sites industriels ont fermé ou annoncé leur fermeture, ou ont subi des restructurations. Ce chiffre dépasse de loin les 65 ouvertures constatées durant la même période, auxquelles il faut ajouter les 46 extensions de sites.

Cette tendance préoccupante se poursuit au début de l'année 2025, avec 18 fermetures annoncées contre seulement 4 ouvertures (et 4 extensions). \Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de 'L’Usine nouvelle', déplore cette situation : « On ferme à nouveau plus d'usines que l'on en ouvre en France ». Il souligne une « inversion de tendance qui s’est encore accélérée sur la toute fin 2024 », ajoutant que le solde ouvertures-fermetures n’était pas négatif depuis cinq ans. 2024 marque donc la fin d'un cycle de réindustrialisation impulsé par les politiques des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, qui avaient tous deux fait de ce sujet une priorité. \Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au cabinet de conseil BDO, confirme cette tendance inversée depuis la mi-2024. Elle explique que la « vraie raison » de cette situation réside avant tout dans une « dissolution ». Emmanuel Duteil évoque également d'autres facteurs, notamment une compétitivité amoindrie par la hausse des coûts de l'énergie et des salaires. « L'incertitude économique générée par la dissolution, l'absence de budget, le fait de ne pas savoir de quel côté les entreprises allaient être taxées, tout cela a véritablement créé un phénomène d'attentisme », ajoute-t-il. « On a eu un vrai problème d’investissements », appuie Anne-Sophie Alsif, qui souligne que ces derniers se sont taris sur la fin d'année, alors même que la France avait été le pays européen qui captait le plus d'investissements directs étrangers en 2023. Parmi les secteurs les plus touchés, on retrouve les industries de la transition écologique et les secteurs historiques.





franceinfo

Fermetures Industrielles Réindustrialisation Dissolution Coûts Énergie Investissements

France Dernières Nouvelles, France Actualités

