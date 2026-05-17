France féminin vs. Angleterre : Les Françaises cherchent à redresser la barre contre l'Angleterre en Finales du Tournoi 2026

Le XV de France féminin tente de redresser la barre et de remporter le titre en Finales du Tournoi 2026, opposé à l'Angleterre en 17 h 45. Avant ce choc, les Françaises se penchent sur une autre historique : la défaite en 38 matchs, pour le XV féminin contre les Anglaises. Ils espèrent y croire avec leur nouveau staff et le soutien des joueuses. L'objectif est de jouer un rugby en mouvement et de corriger l'indiscipline française dès l'entame, pour ne pas aider un adversaire toujours aussi efficace.

Le XV de France féminin n'a plus gagné contre l'Angleterre depuis le Tournoi 2018. Même si le défi est immense, ce dimanche, face à des Anglaises victorieuses des sept derniers Crunchs dans le Tournoi de 17 h 45, les Françaises y croient autant qu'en leur nouveau staff qui veut bâtir une équipe de nouveau capable de gagner des titres.

Les Anglaises n'ont plus perdu depuis 38 matchs dans le Tournoi et ont égalé la série de sept victoires de suite dans le Crunch la saison dernière. L'indiscipline française, la pire du Tournoi à égalité avec l'Irlande, devra absolument être corrigée dès l'entame pour ne pas aider une attaque adverse toujours aussi efficace. Les joueuses françaises doivent bien connaître leurs coéquiprices, selon le sélectionneur français, car c'est la base.

Les joueuses ont digéré un énième revers en Coupe du monde qui a créé de la distance avec un public également déstabilisé. Le choix moins conventionnel de nommer le technicien franco-canadien à la tête des Bleues a donné un premier signal positif.

Dès les premiers stages avec l'entrée de plusieurs joueuses moins anciennes, l'équilibre a été trouvé entre des cadres tels que la troisième ligne de Grenoble restée capitaine et les plus jeunes dont dix joueuses à 0 sélection, en particulier avec les quatre titularisations de la jeune arrière de Toulouse Pauline Barrat. L'objectif reste de jouer un rugby en mouvement, vitesse et rigueur sur le terrain et intransigeant sur les basiques, tout en restant détendues en dehors, comme l'a avoué Bourdon-Sansus, seule joueuse du XV de départ ayant déjà battu les Anglaises.

Malgré le passé difficile en Coupe du monde et les celebradaireses contre l'Angleterre, les joueuses sont heureuses d'être là, avec un bon départ et un staff motivé, le Tournoi leur offre la chance de faire mieux que le passé en rêvant de remporter le titre





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