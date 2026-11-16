Jean-Aimé Toupane a dévoilé sa liste de douze joueuses pour le match de qualification Euro 2027 contre l'Ukraine à Riga le 17 novembre 2024.

Le sélectionneur de l'Équipe de France féminine de basket, Jean-Aimé Toupane, a officiellement dévoilé sa liste de douze joueuses appelées à représenter la France lors du troisième match des qualifications pour l' Euro 2027. Ce rendez-vous sportif majeur se tiendra le mardi 17 novembre contre l' Ukraine, et se déroulera à Riga en Lettonie. Le match est prévu pour 14h heure française et sera diffusé en direct sur La Chaîne L'Équipe.

Une liste de douze joueuses pour un effectif rotatif

Cette sélection réduite vise spécifiquement à faire tourner l'effectif et à offrir des opportunités aux joueuses qui ont peu participé aux deux premières rencontres. Jean-Aimé Toupane tient à rappeler que chaque rencontre présente des défis uniques, soulignant qu'aucun adversaire n'est facile à affronter dans cette compétition. La France occupe actuellement la tête de son groupe, ce qui lui confère une position dominante dans ces qualifications.

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La décision de limiter la liste à douze joueuses s'explique par une stratégie de gestion des charges physiques et des rôles au sein de l'équipe. Cette approche permet au staff technique d'évaluer différentes combinaisons et de préparer l'effectif pour les futures fenêtres de compétition.

Préservation de Marine Fargier et opportunités pour les autres

La Paloise Marine Fargier ne figure pas sur cette liste, une décision logique compte tenu de son retour progressif des ligaments croisés cet été. Elle enchaîne cette convalescence avec une nouvelle saison importante qui l'attend au Galatasaray, nécessitant une surveillance attentive de son état physique. Son absence laisse une lacune notable, car elle était la meilleure évaluée des deux premiers matchs avec une moyenne de vingt points et quatre passes décisives.

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Les autres membres du groupe devront compenser cette absence en créant davantage d'occasions et en assumant des rôles offensifs accrus. Des jeunes joueuses comme Inès Pitarch-Granel ou Nell Angloma sont attendues pour s'affirmer et marquer la différence sur le parquet. La marque sera probablement répartie entre les douze joueuses convoquées, reflétant une dynamique collective plutôt qu'une performance individuelle isolée.

Un défi ukrainien sans précédent depuis 2019

L'Ukraine se présente à cette rencontre avec une motivation particulière, car elle n'a plus participé à l'Euro depuis 2019. Son meilleur résultat historique lors de ses neuf participations précédentes entre 1995 et 2019 était une dixième place, ce qui représente un objectif ambitieux à atteindre. L'équipe ukrainienne reste portée par sa leader, qui est la quatrième meilleure marqueuse de ces qualifications avec une moyenne de dix-neuf points et seize d'évaluation.

Pour se qualifier, les Ukrainiennes se sont extirpées de justesse de leur groupe précédent en terminant troisièmes. Elles devaient Battre la Bulgarie qui a terminé première, le Monténégro deuxième, et l'Azerbaïdjan quatrième. Le dernier ticket a été accordé aux meilleurs troisièmes de groupe, démontrant la compétitivité de leur parcours. Cette victoire récente contre la Grande-Bretagne les a maintenues en deuxième position du groupe actuel.

Prochaines étapes et contexte géopolitique

Le choix de la Lettonie pour accueillir ce match est motivé par la situation géopolitique actuelle en Ukraine, qui empêche l'organisation de rencontres sur le sol ukrainien. Ce déplacement à Riga marque la dernière rencontre de la première fenêtre de qualification avant la suivante, qui se déroulera en février. Les équipes devront maintenir leur intensité et leur concentration pour préparer cette transition vers la prochaine phase des qualifications.