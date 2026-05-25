France faces unprecedented heatwave

France is currently facing an unprecedented heatwave, with temperatures expected to reach up to 36 degrees Celsius. The heatwave is caused by a powerful heat dome from North Africa, which has settled over the country.

Pic de chaleur : jusqu’à 36 degrés attendus… Voici où fait-il le plus chaud dans le Sud-Ouest ce lundi, heure par heure Avec cette chaleur, c’est la ruée dans les piscines.

Comme ici dimanche 24 mai 2026, dans ce camping de l’Ile de Ré. Écouter Où le thermomètre s’emballe-t-il dans le Sud-Ouest ? Quelles sont les températures heure par heure chez vous ? Découvrez les villes qui suffoquent déjà La France fait face ce lundi 26 mai 2026 à une vague de chaleur inédite par sa précocité.

Un ‘dôme de chaleur’, puissant système de haute pression bloquant l’air brûlant en provenance d’Afrique du Nord, s’est installé sur le territoire. Face à cet épisode remarquable, 18 départements de l’Ouest et de l’Île-de-France ont été placés en vigilance jaune canicule. Suivez les infos L’épisode de fortes chaleurs se poursuit en France avec un début de semaine où les températures devraient encore largement dépasser les normales de saison.

En ce lundi de Pentecôte, 18 départements ont été placés en vigilance jaune à la canicule. Suivez l’évolution de la situation en temps réel sur notre fil C’est la toute première fois depuis la création du dispositif en 2004 qu’une telle alerte est déclenchée en mai. Pour les climatologues, la multiplication et l’intensification de ces phénomènes sont les marqueurs directs du changement climatique.

Malgré les mesures préventives, les températures sont particulièrement élevées, avec des maximales étouffantes entre 32°C et 36°C cet après-midi dans le Sud-Ouest, après les records historiques battus dimanche notamment à Bergerac (33,8°C). Voici l’évolution détaillée du mercure, heure par heure, dans les départements de l’ex-Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). En période de fortes chaleurs, à la pénibilité des températures suffocantes s’ajoutent l’irritabilité et la nervosité ambiantes. Mais pourquoi la chaleur influe-t-elle tant sur notre moral ?

Sans surprise, les Pyrénées-Atlantiques (64) tracent le sommet des relevés. Le Pays basque et le Béarn subissent de plein fouet un effet de foehn caractérisé par ce vent chaud descendant des reliefs pyrénéens. Ce phénomène explique pourquoi la Pointe de Socoa est restée intouchable dès l’aube (25,6°C à 7h) pour culminer à 32,7°C à midi, talonnée de près par Biarritz (31,7°C) et Pau (30,6°C).

Cependant, si le piémont pyrénéen et la côte basque affichent les valeurs absolues les plus étouffantes, c’est à l’intérieur des terres que le choc thermique a été le plus brutal. L’évolution du mercure la plus spectaculaire entre 7h et 12h revient à la station de Bergerac, en Dordogne (24).

Alors que le département se réveillait avec une relative fraîcheur de 15°C à 7h du matin, le thermomètre y a littéralement explosé pour atteindre 30,7°C à midi, soit une hausse vertigineuse de 15,7°C en à peine cinq heures. D’autres secteurs ont connu une flambée similaire, à l’image de Pau (+ 12,3°C), de Mont-de-Marsan dans les Landes (+ 12,1°C), ou encore à Angoulême (+ 10,6°C). Au zénith, l’escalade du mercure se poursuit sans trêve.

La barre symbolique des 30°C gagne du terrain à l’intérieur des terres, s’étendant désormais de la Dordogne jusqu’au littoral landais, tandis que la côte basque frôle déjà les 33°C. Biarritz (64) : 31.7°C Valeur maximale enregistrée par département Dordogne (24) : 30.7°C (Bergerac) Gironde (33) : 29.9°C (Bordeaux et Cap Ferret) Le thermomètre s’affole en fin de matinée, confirmant la progression extrêmement rapide et étouffante de l’épisode sur l’ensemble de la région. Biarritz (64) : 30.3°C Valeur maximale enregistrée par département Charente-Maritime (17) : 29.2°C (La Rochelle) Gironde (33) : 28.4°C (Bordeaux) 10h00 : Une hausse homogène et brutale À la mi-matinée, l’air chaud enveloppe désormais la totalité de la région.

La Gironde et la Dordogne franchissent sans effort les normales d’un plein été. La Rochelle (17) : 28.1°C Valeur maximale enregistrée par département Charente-Maritime (17) : 28.1°C (La Rochelle) Dordogne (24) : 26.0°C (Bergerac) 08h00 : Le mercure s’installe déjà au-dessus de 20°C Dès le début de la matinée, la fraîcheur s’est totalement évaporée. La Gironde et les Landes affichent déjà des valeurs lourdes, tandis que l’intérieur des terres se réchauffe à vue d’œil.

Bordeaux (33) : 22.5°C Valeur maximale enregistrée par département Charente (16) : 22.4°C (Angoulême) Dordogne (24) : 19.8°C (Bergerac) Dès l’aube, le constat est sans appel : les minimales s’avèrent particulièrement élevées. La Pointe de Socoa enregistre déjà une température tropicale.

Cap Ferret (33) : 21.8°C Valeur maximale enregistrée par département Landes (40) : 20.6°C (Biscarrosse) Lot-et-Garonne (47) : 16.2°C (Agen) Malgré les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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