France expérimente le dépistage du cancer du poumon sur 20.000 fuméeuses et ex-fuméeuses

La France va-t-elle rattraper son retard en matière de dépistage du cancer du poumon ? Le programme IMPULSION, financé par l'Institut national du cancer, propose au Grand Public une solution à cette question, en cofinançant un scanner thoracique à faible dose aux assurés de l'Assurance Maladie via la Haute Autorité de santé. Le diagnostic précoce permet une chirurgie curative et la France se voit ainsi offrir un délai supplémentaire avant le développement de symptômes

Le cancer du poumon fait l'objet d'un nouveau programme pilote de dépistage en France. Des résidents âgés de 50 à 74 ans, soit 20.000 personnes, peuvent bénéficier d'un scanner thoracique à faible dose, intégralement remboursé, dans cinq régions pilotes.

Selon le ministère de la Santé, l'objectif est 'de déterminer les contours d'un futur programme national'. Ce projet baptisé 'programme IMPULSION' est financé par l'Institut national du cancer à hauteur de 6 millions d'euros. Les critères d'inclusion incluent une forte consommation passée (par exemple un paquet par jour pendant vingt ans) ainsi qu'une forte consommation d'alcool. Il est également recommandé un sevrage tabagique.

L'INCa rappelle que les cancers du poumon touchent chaque année près de 53.000 personnes et sont à l'origine de près de 30.900 décès, tant en France qu'à l'échelle mondiale





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