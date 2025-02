France et l'Europe face à la révolution de l'Intelligence Artificielle

Le sommet de l'IA en France a mis en lumière l'enthousiasme du secteur et les défis à relever pour développer une IA éthique et responsable. Malgré les efforts français, le pays accuse encore un certain retard face aux géants américains et chinois.

Emmanuel Macron, lors de son discours inaugural du sommet sur l'intelligence artificielle au Grand Palais le 9 février dernier, a ironiquement déclaré : « Plug, baby plug », soulignant l'importance pour la France et l' Europe de ne pas se laisser rattraper dans cette révolution technologique. Ce sommet a également marqué le début d'une collaboration collective, avec la signature d'une charte éthique sur l'intelligence artificielle par 61 pays.

Le lendemain, l'enthousiasme pour l'IA se poursuivait à la conférence « AI for Business : 100 minutes pour transformer le business avec l’IA » organisée par le groupe Actual. Des dirigeants de diverses entreprises ont exprimé leur conviction sur l'impératif d'intégrer l'IA dans leurs activités. Samuel Tual, président d'Actual et vice-président du Medef, a comparé le bouleversement technologique de l'IA à l'arrivée de l'électricité, soulignant que les entreprises qui hésitent à s'adapter risquent de disparaître. Une étude Artefact/Odoxa révèle que 12 % des actifs français utilisent déjà l'IA au travail, tandis qu'une enquête Salesforce de 2023 indique que la moitié des salariés utilisent ChatGPT ou d'autres IA génératives, parfois en violation des règles de leur entreprise. Le manque de transparence et de contrôle sur les données envoyées aux serveurs de OpenAI soulève des inquiétudes quant à la confidentialité et la sécurité des informations sensibles. Nicolas Leroy-Fleuriot, patron de Cheops Technology, souligne les risques encourus par les entreprises utilisant des solutions étrangères, notamment face à la menace que représentent les géants américains et chinois sur les données des entreprises. Le sommet de l'IA a été l'occasion de mettre en avant les solutions françaises, comme Mistral AI et « Le Chat », qui promeuvent une IA éthique et responsable. Cependant, pour l'instant, les algorithmes français ne rivalisent pas avec la puissance des solutions américaines. Samuel Tual reconnaît qu'il lui est difficile d'interdire l'utilisation d'outils IA étrangers à ses collaborateurs tant qu'il n'a pas d'alternatives françaises à leur proposer. Le manque de données est un obstacle majeur pour le développement de l'IA française. Sesterce, une entreprise française spécialisée dans le cloud, a investi 450 millions d'euros dans la création d'un data center à Valence, et le président de la République a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA en France. Ces efforts témoignent de la volonté de la France de rattraper son retard dans le domaine de l'IA. Cependant, il faudra encore du temps avant que les solutions françaises puissent rivaliser avec les offres américaines et chinoises. Face à l'essor de l'IA, les entreprises doivent former leurs équipes à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Hubert Cariou, directeur des systèmes d'information d'Albéa, a présenté « Albert », leur propre ChatGPT, qui aide les équipes dans des tâches telles que l'analyse de contrats. Albéa a organisé des webinaires et mis en place des règles pour la confidentialité des données des clients. Leïla Mörch, présidente de Convergence, déplore le manque de formations de qualité et appelle à la création d'un site transparent recensant les offres de formation disponibles. Samuel Tual souligne l'importance de développer l'offre de formation en IA, car de nombreux métiers seront impactés par cette révolution technologique





