France et 36 autres pays signent un accord pour créer un Tribunal spécial pour l'Ukraine

Le texte informe sur l'accord signé par la France et 36 autres pays membres du Conseil de l'Europe pour créer un Tribunal spécial pour l'Ukraine afin de juger l'invasion russe du pays et de reconnaître les responsabilités de la Russie en agression contre l'Ukraine.

36 pays, dont la France et l'Union européenne, ont signé un accord pour créer un Tribunal spécial pour l'Ukraine destiné à juger l'invasion russe du pays.

Les trente-quatre pays membres du Conseil de l'Europe, ainsi que l'Union européenne, l'Australie et le Costa Rica, ont indiqué vouloir rejoindre le futur tribunal spécial pour reconnaître les responsabilités de la Russie en agression contre l'Ukraine. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a félicité les États pour avoir franchi une étape décisive vers la mise en place concrète du Tribunal spécial.

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a approuvé une résolution posant les bases du comité de direction du futur tribunal. La Russie a indiqué qu'elle considérerait comme nulles et non avenues les décisions du tribunal. La Commission européenne a annoncé qu'elle contribuerait à hauteur de 10 millions d'euros à la création de l'instance judiciaire. Douze pays du Conseil de l'Europe n'ont pour le moment pas rejoint l'initiative.

La Commission internationale des réclamations pour l'Ukraine a été créée pour indemniser les Ukrainiens et a reçu plus de 150.000 demandes





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