France Envisage Un Impôt Sur Le Patrimoine Des Ultra-riches

Le gouvernement français explore l'idée d'un impôt sur le patrimoine des individus dont les possessions dépassent les 100 millions d'euros. Le débat se focalise sur la collecte de ressources pour le financement public et les implications économiques potentielles de cette mesure.

Le gouvernement français envisage d'imposer un nouveau impôt sur le patrimoine des ultra-riches, soutenu par la gauche. Une proposition de loi écologiste sera débattue le 12 février en commission des finances. Cette proposition vise à taxer les personnes dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros, en appliquant un taux de 2% sur leur ensemble de biens, tels que leurs maisons, actions et participations.

Selon les estimations, environ 1 800 personnes seraient concernées par ce nouvel impôt, qui permettrait d'engranger entre 15 et 25 milliards d'euros par an. La députée de gauche Clémentine Autain souligne que les Français paient en moyenne 50% d'impôts, tandis que les ultra-riches ne contribuent qu'à hauteur de 27%. L'objectif de cette mesure est d'éviter les techniques fiscales d'optimisation, souvent utilisées par les plus fortunés.Le débat autour de cette proposition est intense. La droite s'inquiète que l'imposition des riches puisse les décourager d'investir en France, les poussant plutôt vers des pays plus favorables en matière fiscale. Certaines voix proposent d'étendre cette mesure à une échelle mondiale, afin d'éviter l'exil fiscal des ultra-riches. François Bayrou, quant à lui, promet une « contribution différentielle » sur les hauts revenus et le patrimoine, qui rapporterait 2 milliards d'euros supplémentaires à l'État. Après le passage en commission le 11 février, un vote est prévu le 20 février à l'Assemblée Nationale





