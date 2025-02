France en Déclin: Corruption « Alarme » selon Transparency International

Le rapport 2024 de Transparency International révèle une dégradation alarmante de la situation de la corruption en France, qui perd cinq places dans le classement mondial de l'ONG, tombant à la 25e position.

L'ONG Transparency International a dévoilé mardi 11 février, dans son Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024, une dégradation alarmante et inédite de la situation française en matière de corruption. La France perd cinq places dans le classement mondial par rapport à l'année précédente, chutant à la 25e position, dix rangs derrière l’Allemagne. Le pays est désormais classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption.

« Cette baisse est sans précédent depuis la création de l’indice en 1995, alors que la place de la France stagnait depuis dix ans », souligne l'ONG. Transparency International estime que ce signal d'alerte témoigne d'une multiplication des atteintes à la probité en France dans un contexte de crise institutionnelle. « Depuis 2017, 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires. La mise en examen récente de figures clés du gouvernement - Alexis Kohler, Rachida Dati, Philippe Tabarot et Aurore Bergé - traduit l’affaiblissement des principes d’exemplarité au sein de l’exécutif. Le principe de la démission d’un ministre mis en examen, défendu initialement par le président de la République, a été totalement abandonné, exacerbant ainsi chez les Français le sentiment d’impunité dont jouiraient les élus. », L'ONG cite aussi le procès des financements libyens de la campagne présidentielle de 2007 et l'ouverture récente de deux informations judiciaires par le Parquet national financier sur les comptes de campagne d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022, estimant que « la question du financement de la vie politique en France est une nouvelle fois posée avec acuité ». De plus, elle considère que le non-renouvellement, pendant plusieurs mois en 2024, de l’agrément d’Anticor « a marqué une dangereuse dérive des pouvoirs publics ». L'association plaide pour un « renforcement des moyens du Parquet National Financier ». Transparency International « fait le constat de l'absence de volonté, tous bords politiques confondus, depuis plusieurs années, de lutter efficacement contre les atteintes à la probité ». L'association « exhorte le gouvernement français à répondre à cette crise en prenant d’urgence des mesures transpartisanes dans la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité ». Pour ce faire, l'ONG recommande « d'obliger les parlementaires, les membres de l’exécutif et leurs conseillers à rendre publics leurs rendez-vous avec les groupes d’intérêt », de « mettre en place un contrôle continu des comptes de campagne », « d'étendre les pouvoirs de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » et plaide pour un « renforcement des moyens du Parquet National Financier ».





