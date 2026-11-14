France: Des milliers de manifestants mobilisés le 7 novembre pour réclamer plus de pouvoirs d'achat

Le 7 novembre, la France connait une vaste mobilisation avec 55 actions et 8 900 participants recensés. Cette journée couvre l'éducation, l'enfance et les salaires face au gouvernement.

La France a connu une nouvelle journée de mobilisation citoyenne ce 7 novembre, avec des dizaines de cortèges prévus sur l'ensemble du territoire national. Les revendications portées par les manifestants sont variées et touchent à des enjeux majeurs du quotidien, tels que la protection de l'enfance, le pouvoir d'achat, les salaires, les moyens alloués à l'éducation nationale ou encore l'opposition au projet de loi encadrant l'usage des armes par les forces de l'ordre.

Bilan officiel à 14 heures

À 14 heures, le ministère de l'Intérieur a fait état de la participation de 8 900 personnes regroupées dans le cadre de 55 actions distinctes sur l'ensemble du territoire français. Ces chiffres s'inscrivent dans une tendance à la baisse de la mobilisation par rapport aux samedis précédents, malgré une logistique de sécurité importante déployée par les autorités.

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Pour situer cette participation dans la durée, on note que le 7 novembre avait vu la présence de 7 000 personnes lors de 68 actions. La semaine précédente, le samedi 31 octobre, la mobilisation atteignait 15 000 participants pour 65 actions. Les samedis plus anciens du mois d'octobre ont connu des affluences bien plus importantes, avec 37 000 personnes pour 108 actions le 24 octobre et 67 000 personnes pour 198 actions le 17 octobre.

Une sécurité renforcée

Comme lors des trois précédentes journées de mobilisation, environ 70 000 policiers et gendarmes ont été déployés dans toute la France ce 7 novembre pour assurer la sécurité et encadrer les cortèges. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé que les forces de l'ordre étaient mobilisées à hauteur des effectifs des samedis précédents depuis le 24 octobre.

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Les autorités s'attendaient à voir entre 50 et 60 cortèges se dérouler à travers le pays. À Paris, les estimations policières variaient entre 30 000 et 60 000 manifestants potentiels. La préfecture de police a également identifié plusieurs centaines de personnes qualifiées de " à risques " dans le cadre de cette journée.

Convergences et divergences de cortèges

À Paris, plusieurs mouvements ont choisi de converger vers un même cortège. Des associations de défense des droits de l'enfance, des syndicats, des étudiants et les Gilets Jaunes devaient défiler ensemble dans la capitale. Les organisateurs de cette convergence ont qualifié cette union d'" assez exceptionnelle " pour l'occasion.

Le parcours parisien devait partir de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation, en passant notamment par la place de la Bastille. La trajectoire a été spécifiquement pensée pour permettre aux familles présentes, notamment celles avec des enfants, de quitter le cortège plus facilement avant la dispersion finale.

Dans d'autres grandes villes, les cortèges sont restés distincts. À Bordeaux, Toulouse ou Rennes, les manifestations portées par les associations enfantistes et les syndicats ont dû défiler séparément. Marseille a accueilli deux manifestations distinctes, tandis que Lyon a consacré un rassemblement spécifique aux enjeux climatiques et à la jeunesse.

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Continuation de la grève et appel de la CGT

La mobilisation n'était pas terminée et devait se poursuivre dès le mardi suivant avec une nouvelle journée de grève et de manifestations. Cet appel à la grève était lancé par la Confédération générale du travail (CGT). La Confédération française démocratique du travail (CFDT) a rejoint vendredi cet appel pour le secteur public, suite au refus du gouvernement de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires.

Parallèlement, la coordination des Gilets Jaunes, qui participe activement à l'organisation de ces rassemblements chaque samedi depuis le 17 octobre pour dénoncer la " vie chère ", recensait vendredi après-midi sur son site internet un total de 338 manifestations prévues dans toute la France pour la journée du 7 novembre.