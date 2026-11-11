France dépasse 1500 euros net avec hausse du SMIC de 1,6 %

La France a relevé son SMIC, le faisant passer au-dessus de 1 500 € nets. Sur l'UE, 22 pays ont un salaire minimum, avec des niveaux très variables. Cette évolution place la France parmi les pays à rémunération la plus élevée dans la zone euro.

Le 20 novembre 2024, le gouvernement français a annoncé une hausse de 1,6 % du SMIC, portant le salaire horaire à 10,74 €, ce qui entraîne un salaire mensuel net supérieur à 1 500 € pour les travailleurs à temps plein. Cette augmentation intervient pendant un moment où la France continue de consolider son positionnement parmi les pays de la zone euro disposant d'un salaire minimum à la tête de la grille salariale.

Différences au sein de l'Union européenne

Selon les données d'Eurostat publiées au dernier semestre 2026, 22 des 27 États membres de l'UE disposent d'une législation imposant un salaire minimum. Le meilleur niveau se situe au Luxembourg, à 2 771 € brut par mois, tandis que le plus bas est observé en Bulgarie, à 620 € brut mensuel. Cette grande disparité illustre l'absence de réglementation européenne commune et rappelle la souveraineté étatique sur le sujet.

Also read À part le Smic, que retenir des autres annonces faites par Sébastien Lecornu ?

Catégorisation des niveaux salariaux

Le recensement des pays révèle trois catégories : (1) huit pays avec un salaire minimum inférieur à 1 000 € brut, (2) huit pays épousant un palier entre 1 000 € et 1 500 € brut, et (3) six pays triés sur le volet au-dessus de 1 500 € brut. À ce jour, l'Europe n'a pas prévu d'avenant de SMIC uniforme, mais une directive de l'UE, adoptée le 19 octobre 2022, encourage une harmonisation progressive des rémunérations minimales.

Modèles de rémunération par secteur

Quinze États membres se distinguent en implantant un SMIC par branche ou en le laissant aux négociations entre partenaires sociaux. Ainsi, Autriche, Danemark, Finlande, Italie et Suède confient la fixation du salaire minimum aux conventions collectives sectorielles, renforçant la souplesse et la représentativité des accords. Cette approche est envisagée comme une manière de concilier compétitivité économique et protection des travailleurs.

Advertisement

Impact pour la France et les citoyens

Avec cette hausse, le SMIC net dépasse désormais la tranche de 1 500 € mensuel, représentant un gain substantiel pour les travailleurs les mieux représentés. Les employeurs devront adapter leurs budgets, tandis que la consommation en France pourrait bénéficier d'une augmentation de la puissance d'achat des ménages à revenu moyen. Pour les pays avec des minima inférieurs à la France, l'écart de rémunération pourrait accroître les pressions de mobilité interne ou de reconnaissance des compétences.

Perspectives d'évolution européenne

Si la directive européenne de 2022 promet un chemin vers une harmonisation, aucune date de mise en œuvre n'est encore fixée. Les bandes salariales actuelles resteront donc sujettes aux décisions nationales, mais la discussion entre les États membres évolue vers un modèle plus harmonisé, notamment en vue de renforcer la compétitivité de la zone euro tout en garantissant un niveau de vie décent pour les salariés. La France, par son relèvement du SMIC, confirme sa démarche proactive pour soutenir les classes moyennes et réduire la fracture salariale.