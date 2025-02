France de Futsal Féminine battue par l'Italie, de nouveau face à un adversaire de haut niveau

L'équipe de France de futsal féminin s'est inclinée face à l'Italie lors de deux matchs amicaux, avec un score plus lourd lors du deuxième match (5-1). Ces rencontres ont offert aux Bleues l'occasion de se confronter à un adversaire de haut niveau avant le Tour Élite qualificatif pour la Coupe du monde 2025.

Déjà battue mardi soir par l'Italie (0-2) lors d'un match amical à Saint-Brice-Sous-Forêt, l'équipe de France féminine de futsal a connu une nouvelle défaite contre le même adversaire. Mercredi soir, la défaite a été plus sévère (5-1).

Les Bleues étaient déjà menées (3-0) après seulement 19 minutes de jeu, suite aux buts de Sara Boutimah (0-1, 8e), Renata Adamatti (0-2, 9e) et Greta Ghilardi (0-3, 19e). Après la pause, les Transalpines ont ajouté deux buts supplémentaires: un nouveau but de Boutimah (0-4, 25e) et le doublé de Renata Adamatti (0-5, 29e). Les joueuses de Pierre-Etienne Demillier ont finalement sauvé l'honneur grâce à un penalty transformé par leur capitaine Alexandra Atamaniuk (1-5, 38e). \« On s'est rendu compte qu'on ne pouvait strictement rien donner à ce genre d'équipe, la moindre petite faille elles savent l'utiliser pour marquer », a réagi Atamaniuk après la rencontre. « Ce sont deux matches très riches d'enseignements. C'était top d'avoir pu rencontrer l'Italie avant la préparation au Tour Élite. On n'est pas venus là pour faire figuration. On sait qu'on est une équipe très jeune, on va affronter des nations plus fortes au classement FIFA. L'objectif sera de repartir du Tour Élite avec aucun regret. » \Les Françaises joueront leurs trois matches du Tour Élite qualificatif à la Coupe du monde 2025 à Besançon (Doubs), les 19, 20 et 22 mars contre la Finlande, la Pologne, puis l'Espagne.





