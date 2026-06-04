Ibrahima Konaté, défenseur de l'équipe de France, peut espérer profiter du repos accordé à William Saliba pour marquer des points avant la Coupe du monde.

France-Côte d'Ivoire : Ibrahima Konaté , une carte à jouer avec les Bleus pour bousculer la hiérarchie en défense avant la Coupe du monde ? Après avoir annoncé son départ de Liverpool, le défense ur de 27 ans peut espérer profiter du repos accordé à William Saliba jeudi 4 juin face à la Côte d'Ivoire pour marquer des points, à douze jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial.

Le défenseur tricolore Ibrahima Konaté avec l'équipe de France avant le match amical contre le Brésil, le 26 mars 2026 à Boston. avant la Coupe du monde, jeudi 4 juin contre la Côte d'Ivoire (21h10). À une semaine pile du début du tournoi, le joueur de 27 ans est attendu dans le onze de Didier Deschamps aux côtés de Dayot Upamecano, alors qu'il n'a jamais réussi à s'installer durablement en haut de la hiérarchie au sein de la charnière des Bleus.

(dont la demi-finale contre le Maroc, 2-0), le Parisien de naissance glissait toujours sur le banc lorsque son compère du Bayern et Raphaël Varane, aujourd'hui retraité, étaient disponibles. À l'Euro deux ans plus tard ? Pas une minute jouée, conséquence de l'émergence et la fiabilité de William Saliba, révélation à Arsenal.

La situation ne s'est d'ailleurs pas arrangée en mars 2025, lorsqu'Ibou Konaté a été sorti dès la pause lors d'une rare débâcle en Reste que Saliba ne pourra pas tenir sa place jeudi, étant des six finalistes de la finale de la Ligue des champions de samedi dernier (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery côté PSG) à ne pas avoir pris part au. Il y aura une gestion comme on a toujours fait.

Le match de Nantes ? Ils y seront mais probablement pas concernés, avait confié Didier Deschamps en conférence de presse ce week-end. Si le sélectionneur a démenti l'information auprès de la presse régionale -Il va bien. Ce n'est pas factuel.

Je ne sais pas d'où ça sort et je ne veux pas le savoir -, aucun risque ne sera pris et Konaté a donc une belle opportunité de marquer des points. Et ce, d'autant plus que son autre concurrent, Maxence Lacroix, impressionnant il y a deux mois pour ses premières capes contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1), est lui aussi arrivé tard en raison de son sacre en Ligue Conférence avec Crystal Palace.

Pour Konaté, cette partie face à des Ivoiriens pas dénués de talents (Evan Ndicka, Seko Fofana, Franck Kessié, Simon Adingra, Amad Diallo, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Elye Wahi, etc) est par ailleurs le bon moment pour se relancer dans une dynamique positive, lui qui vient d'annoncer son départ libre de Liverpool après cinq saisons passées sur les bords de la Mersey et un titre de champion d'Angleterre l'an dernier. Il y a cinq ans, je suis arrivé alors que j'étais un jeune joueur plein de rêves.

Aujourd'hui, je pars avec des souvenirs qui m'accompagneront pour le reste de mes jours, a ainsi écrit dimanche l'ancien de Sochaux, Salzbourg et Leipzig sur ses réseaux sociaux. Un tournant dans sa carrière qui intervient pour lui après un exercice difficile sur le plan personnel. Marqué par la disparition tragique de son coéquipier l'été dernier, il a aussi perdu son père en janvier. Pendant le début de saison, il est allé à l'hôpital plusieurs semaines.

Je ne savais pas quoi faire, je gardais tout pour moi, on est jamais prêts, on ne pensait pas que ça irait aussi rapidement, a-t-il raconté mercredi à. Tous ces événements tragiques se sont succédé assez rapidement... Quand on pense qu'on va sortir la tête de l'eau, quelque chose d'autre vient mais j'ai eu le soutien exceptionnel des fans à Liverpool (... ) La dépression, c'est intime, il faut en parler, a-t-il encore ajouté.

Malgré un lourd total de 12 défaites concédées en Premier League qui ont d'ailleurs coûté son poste à l'entraîneur néerlandais Arne Slot, Konaté a finalement contribué à ramener les Reds en Ligue des champions avec une cinquième place après ces tristes épisodes. Désormais ? Je suis très bien, assure-t-il, confiant même si sa future destination n'est pas encore connue. Sans me lancer des fleurs, tout le monde sait de quoi je suis capable.

Les offres, ce n'est pas ce qui manque. Si la compétition va dans le sens dans lequel tous les Français et nous souhaitons, ce n'est que du plus pour moi, a-t-il jugé, au moment où son nom revient avec instance du côté du Real Madrid. À lui de se montrer sous son meilleur jour dès ce jeudi et pourquoi pas lundi contre l'Irlande du Nord à Lille, avant de s'envoler pour l'Amérique. Khvicha Kvaratskhelia, Hugo Ekitite, João Pedro...

L'équipe-type des absents de la Coupe du monde 2026 Son compte Instagram est passé de 4.000 à 4 millions d'abonnés : comment le joueur le moins connu de la Coupe du monde 2026 s'est fait un nom sur les réseaux sociaux Personnel supplémentaire, ICE, diaspora, tolérance zéro





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibrahima Konaté Coupe Du Monde William Saliba Équipe De France Défense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercato: accord de principe entre Ibrahima Konaté et le Real MadridLe Real Madrid est parvenu à un accord de principe avec Ibrahima Konaté en vue d'une signature lors du mercato estival. En fin de contrat à Liverpool, le défenseur central rejoindrait plusieurs coéquipiers de l'équipe de France au sein du club madrilène.

Read more »

[Podcasts] C'ÉTAIT PAS DANS ROTHEN S'ENFLAMME : Ibrahima Konaté se rapproche du Real MadridLe Real Madrid est parvenu à un accord de principe avec Ibrahima Konaté en vue d'une signature lors du mercato estival. En fin de contrat à Liverpool, le défenseur central rejoindrait plusieurs coéquipiers de l'équipe de France au sein du club madrilène. Jérôme Rothen donne son avis sur ce possible...

Read more »

« On peut aussi avoir une dépression dans le foot », confie Ibrahima KonatéIbrahima Konaté a parlé à cœur ouvert de la saison extrêmement éprouvante qu'il vient de vivre, marquée par plusieurs drames personnels

Read more »

Ibrahima Konaté : 'La dépression, c'est intime, il faut en parler'Le défenseur des Bleus Ibrahima Konaté revient sur une année marquée par des épreuves personnelles douloureuses, entre le deuil de son coéquipier et celui de son père, tout en évoquant la résilience nécessaire au plus haut niveau.

Read more »