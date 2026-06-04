France - Côte d'Ivoire : heure, chaîne et enjeux du dernier match amical avant le Mondial 2026

Les Bleus affrontent les Éléphants à Nantes ce jeudi 21h10, diffusion en clair sur TF1. Un test décisif pour affiner la tactique, évaluer les joueurs en lice et se préparer à la rencontre de groupe contre le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

Ce jeudi soir, les Bleus se rendront au stade de la Beaujoire à Nantes pour affronter les Éléphants de Côte d'Ivoire dans un ultime test avant le lancement officiel de la Coupe du monde 2026.

Le coup d'envoi est fixé à 21h10 et la diffusion sera assurée en clair sur TF1 ainsi que sur la plateforme TF1+, avec les commentaires de Grégoire Margotton et de l'ancienne gloire du football français Bixente Lizarazu. Au‑delà du simple caractère amical de la rencontre, il s'agit d'une véritable répétition générale pour les deux équipes, chacune cherchant à valider ses choix tactiques, à affiner les automatismes de jeu et à jauger l'état physique de ses cadres avant le grand tournoi.

Le staff de Didier Deschamps, fort des rassemblements du printemps, profitera de ce duel contre une sélection africaine réputée pour son jeu physique et rapide afin de mesurer la capacité du groupe à résister à ce type d'opposition, type qui se présentera notamment lors de la première rencontre de la phase de groupes contre le Sénégal. De son côté, la Côte d'Ivoire, dirigée par Emerse Faé, considère ce match comme la dernière répétition avant le Mondial, où les Éléphants, champions d'Afrique en 2024, espèrent confirmer la puissance de leur génération prometteuse et surprendre l'une des nations les plus redoutées du football mondial.





Le contexte historique ajoute du poids à cette rencontre : la France reste invaincue face à la Côte d'Ivoire, forte de trois confrontations qui se sont soldées par une victoire 3‑0 en 2005, un nul 0‑0 en 2016 et un succès 2‑1 en 2022 grâce à un but tardif d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, le résultat n'est pas l'enjeu principal ce soir.

Les observateurs scruteront avant tout les décisions de Deschamps en termes de composition d'équipe, l'état de forme des attaquants qui devront porter les espoirs d'une attaque souvent critiquée, l'équilibre du milieu de terrain ainsi que la solidité défensive mise à l'épreuve par une attaque ivoirienne dynamique. Pour plusieurs joueurs en lice afin d'intégrer la liste finale du Mondial, ce match pourra s'avérer décisif, offrant une dernière occasion de convaincre le sélectionneur.





Enfin, le match revêt une dimension symbolique pour les deux formations. Pour les Français, il représente le test idéal avant l'affrontement de groupe contre le Sénégal, tandis que les Ivoiriens, déjà qualifiés et évoluant dans le groupe E aux côtés de l'Allemagne, de l'Équateur et de Curaçao, souhaitent profiter de ce défi pour affirmer leur légitimité sur la scène mondiale.

Le onze ivoirien, composé de joueurs tels que Fofana, Doué, Kossounou, N'Dicka, Konan, Kessié, Sangaré, Oulaï, Amad Diallo, Guessand et Diomandé, compte sur une performance collective qui puisse marquer les esprits et placer la Côte d'Ivoire comme un véritable prétendant aux grandes places du tournoi. Ainsi, le match France-Côte d'Ivoire, bien que catalogué comme amical, promet d'être une opposition relevée, riche en enjeux tactiques et en révélations individuelles, prélude idéal à la fête du football qui débutera en juin prochain





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